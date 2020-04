Ziggy Marley brengt ‘Road to Rebellion’, Volume 3

‘Road to Rebellion, Volume 3. is een nieuwe live opname van Ziggy Marley. Ondanks dat Ziggy Marley oorspronkelijk bekend werd als één van de zonen van Bob Marley, is hij inmiddels ook zelf al jarenlang een gevestigde naam in de reggae scene. De Jamaicaanse artiest heeft afgelopen tijd verschillende live EP’s uitgebracht met opnames van zijn Noord-Amerikaanse 2019 tour.

Iedere EP bevat één live track van deze tour plus drie oudere ‘best of’ live tracks van eerder uitgebrachte albums. ‘World Revolution’ is de focus single op deze laatste EP uit een reeks van 3 en was opgenomen afgelopen jaar, maart in Santiago, Chili. De andere nummers zijn ‘True to Myself’, ‘Reggae in My Head’ en ‘Beach in Hawaii’.