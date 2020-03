Dua Lipa – Future Nostalgia

Verschillende artiesten stelden hun album uit vanwege het Coronavirus. Dua Lipa niet, die schoof de release van haar album juist een week naar voren. In plaats van begin april, werd het album opeens eind maart uitgebracht. Gewaagd? Haagse bluf? Haar tour moest de Kosovaars-Britse zangeres van Albanese afkomst door het Coronavirus uitstellen, haar fans wilde ze in ieder geval niet langer laten wachten.

De release van ‘Future Nostalgia’ wordt vergezeld door de single ‘Break My Heart’, die op hetzelfde moment uitkwam. Met een sample van INXS’ ‘Need You Tonight’ laat Dua Lipa duidelijk horen de stijl die we van haar kennen doorzet in 2020. Maar dat hadden we eigenlijk al door toen we ‘Don’t Start Now’ en ‘Physical’ hoorden, alsmede de titeltrack van het album.

Dua Lipa brak in 2016 door met de single ‘Be The One’, die direct de top behaalde. De rest is geschiedenis, met als hoogtepunten de nummer één-singles ‘New Rules’ en haar samenwerking met Calvin Harris, ‘One Kiss’. Feitelijk alles wat Dua Lipa sinds haar doorbraak aanraakte veranderde in goud. De eerste singles van ‘Future Nostalgia’ niet uitgezonderd. De zangeres maakt nog steeds op en top tophits. Alleen… wat minder stijfjes.

De disco-pop van Dua Lipa doet steeds meer en meer denken aan die van Sophie Ellis Baxter en dan hebben we het meteen ook over haar stem. Lipa zou een tweelingzus kunnen zijn van de Briste zangeres en dat is zeker als compliment bedoeld. De zangeres maakt wellicht bewust gebruik van hits uit het verleden, zoals de eerder genoemde ‘Need You Tonight’, maar ook ‘Physical’ (verwijzend naar de hit van Olivia Newton John) en ‘Love Again’, waarin wordt teruggegrepen naar ‘My Woman’ van Al Bowlly, die we dan weer beter kennen door White Town, die in 1997 een hit scoorde met ‘Your Woman. Heerlijk.

Heeft het album dan echt geen slechte kanten? Mowah, 11 tracks is wat karig, zeker in vergelijking met haar debuut van drie jaar geleden. Zal het album net als het album ‘Dua Lipa’ drie jaar lang in de hitlijsten prijken? Wie zal het zeggen. Wel is duidelijk dat de zangeres na haar debuut de gevreesde tweede test glansrijk heeft doorstaan. Haar debuut was geen toevalstreffer, maar wordt met ‘Future Nostalgia’ goed opgevolgd. Is Dua Lipa een blijvertje? Wat ons betreft wel! Sterker nog, nog één zo’n album en Dua Lipa stoot de voor velen onbetwiste Queen of Pop, Madonna, definitief van haar troon. (9/10) (Warner)