Full Concert: Ilse DeLange live @ Concertgebouw (2019)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van Ilse DeLange, die vandaag eigenlijk zou optreden in het Doornroosje te Nijmegen.

‘Gravel & Dust’ is de titel van het nieuwe Americana album, opgenomen met T-Bone Burnett, van Ilse DeLange. Met dit album zet Ilse een nieuwe stap vooruit. Het is een aanwakkering van een oud en vertrouwd vuur. Een terugkeer naar haar bron van roots, folk en americana. ‘Gravel & Dust’ is een nieuwe stap vooruit, een aanwakkering van een oud vuur, en tegelijk een terugkeer naar haar bron. De cirkel van ‘World Of Hurt’ rondgemaakt door samen te werken met de man die een hoofdrol speelt in de muziek die dat klassieke debuut 21 jaar geleden inspireerde.

Het nieuwe album is meer dan een verzameling van tien liedjes, het is een echt álbum, niet voor niets verschijnt het ook op vinyl. Een eenheid van sfeer, een introverte, warme liefdesverklaring aan een weldadige bron van muziekliefde. Het is alsof T-Bone Burnett Ilse DeLange in een kamer heeft gezet. Op een kruk met een gitaar, en één spotje op haar heeft gericht, met in de schemer om haar heen, muzikanten die zó goed zijn dat ze geen behoefte hebben om dat steeds te bewijzen. Geen woord te veel, geen noot om de noot, nergens virtuositeit om de bravoure.

Op ‘Gravel & Dust’ is elk akkoord en iedere zin dienstbaar aan de zuidelijk Amerikaanse sfeer van ingetogen melancholie. “Back to the ashes and the rust / Back to that ancient rolling storm of desire that once was us / Back to the gravel and the dust”.