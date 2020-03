5 Seconds Of Summer lanceert ‘C A L M’ en single ‘Wildflower’

Zonnestralen alom deze dagen, waardoor je al goed kunt merken dat de lente is begonnen. Met hun deze week verschenen album ‘C A L M’ weet 5 Seconds Of Summer zelfs in deze vreemde tijd een gevoel van warmte én innerlijke rust te verspreiden. De Australische band heeft zelfs vier meditatiemixes van het album in de meditatie- en mindfullness app Calm aangeboden.

De met engelengeduld gemaakte stopmotion videoclip van hun single ‘Wildflower’ roept ongetwijfeld nog meer lentegevoelens bij je op. In deze thuis opgenomen clip werden maar liefst 529 bloemen en 358 foto’s gebruikt om de tekst van het nummer op indrukwekkende wijze in beeld te brengen. Inmiddels zijn er al meerdere hits van het album uitgebracht, zoals de succesvolle nummers ‘Easier’ en ‘Teeth’.