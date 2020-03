In haar woonplaats Soest is woensdag zangeres Liesbeth List overleden. De zangeres, die ook acteerde, werd ontdekt door Rob de Nijs, waarna Ramses Shaffy haar adopteerde als zijn muze. De samenwerking met Shaffy heeft beiden op een niveau gebracht dat in Nederland zelden tot nooit is geëvenaard.

List werd bekend met nummers als ‘Aan de andere kant van de heuvels’ ,’Pastorale’ en ‘Ik heb je lief / Vivre’, waarmee ze samen met Shaffy hits had en solo met nummers als ‘Kinderen een kwartje’. Ook werkte ze samen met Frank Boeijen, Jaques Brel en zong al in 1985 een duet met de toen nog onbekende Whitney Houston.

List won in haar carrière onder meer de Johnny Kraaijkamp Musical Award, twee Edisons en een Gouden Harp en speelde in films en musicals, zoals Eindeloos en Piaf. Uiteindelijk werd er over het leven van List zelf ook een musical gemaakt, in 2017; Liesbeth de Musical.

Liesbeth List is 78 jaar geworden.