Lil Kleine toont zich kwetsbaar en reflecteert op zichzelf op emotioneel levenslied ‘Jongen Van De Straat’

Vandaag verschijnt ‘Jongen Van de Straat’, de nieuwe single van Lil Kleine. Dit nieuwe wapenfeit klinkt totaal anders dan we van Jorik Scholten gewend zijn. Vergezeld door een warm bed aan pianoklanken toont de jonge sterartiest zich zeldzaam, kwetsbaar en zelfreflecterend op een eigentijds gezongen levenslied, waarin de geest van de mede-Amsterdamse legende André Hazes doorklinkt.

Deze rauwe liefdesballade kan ook worden opgevat als metafoor en reactie aangaande het turbulente leven in de spotlights, en de bijbehorende commotie en negativiteit die Lil Kleine door de jaren heen achtervolgen. Waar Lil Kleine doorgaans nonchalant om lijkt te gaan met kritiek, toont hij hier een meer berouwvolle kant in de context van zijn afkomst en karakter: een jongen met een grote mond, maar een klein hart, die weet dat hij niet perfect is, maar wel altijd zijn best doet. Laat me niet in de steek, lijkt zijn oproep, want “ik ben een jongen van de straat, als je mij hier achterlaat”. De track is daarmee ook een ode aan soortgelijke jongens, en iedereen die liefheeft en niet in de steek gelaten wil worden.

In de woorden van Kleine zelf: “‘Jongen Van De Straat’ komt recht uit mijn hart en is een boodschap aan iedereen. Ongeacht mijn succes ben ik nog steeds die jongen van de straat; iemand die fouten heeft gemaakt en dat nog steeds doet. Die fouten maken mij tegelijkertijd wie ik ben, en weerspiegelen waar ik vandaan kom. Ik ben dankbaar voor iedereen die achter me staat en is blijven staan, en heb daarom ook de mensen en artiesten die ik liefheb terug laten komen in de videoclip.”

‘Jongen Van De Straat’ is de thematische titeltrack van het gelijknamige langverwachte album dat op 3 april zal verschijnen. Eerder verschenen al de singles ‘Joanne’, ‘Af En Toe’, ‘Rook’, ‘Dichterbij Je’ en ‘Het Geluid’, die grotendeels al konden rekenen op gouden en platina statussen. Voor deze single werkte Lil Kleine samen met schrijvers Philly Moré en Okke Punt en de single werd geproduceerd door Jack $hirak. De bijbehorende videoclip verschijnt aanstaande maandag en is een visuele ode aan de stad Amsterdam. De clip bevat een reeks gastoptredens van oude en nieuwe ‘jongens van de straat’, in geest en vriendschap verwant aan Lil Kleine, van zijn vader en Danny de Munk tot Boef en Josylvio.