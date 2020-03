Full Concert: Snollebollekes live @ Popweekend (2018)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van de Snollebollekes, die vandaag eigenlijk zouden optreden in het GelreDome te Arnhem.

Snollebollekes, bestaande uit cabaretier Rob Kemps en dj’s Jurjen Gofers en Maurice Huismans is trio dat bekend is geworden met hun interpretatie van het genre apr├Ęs-ski- en carnavalsmuziek. Maart vorig jaar gaf de band een tweetal uitverkochte shows in de Arnhemse GelreDome. Vandaag zouden ze daar ook – een wederom uitverkocht concert – geven, echter door het coronavirus is deze uitgesteld. Kijk luister en feest hieronder met de show die Snollebollekes gaf tijdens het Popweekend 2018.