John Moreland – LP5

De Amerikaanse singer-songwriter John Moreland heeft een vijfde album uitgebracht. Deze krijgt de toepasselijke naam ‘LP5’ mee. Hij komt ongeveer 3 jaar na zijn vorige plaat ‘Big Bad Luv’.

John Moreland maakt roots georiënteerde muziek. Met een ontzettend krachtige stem maakt hij al een behoorlijke tijd indruk. Om dan nog maar te zwijgen over de teksten. Die hebben vrijwel altijd een mooie/goede boodschap. Hij is niet gelijk begonnen met singer-songwriter muziek. Op zijn 13e begon hij met spelen in bandjes. Genres waar je hem niet zou verwachten. Moreland is namelijk begonnen in metalcore, hardcore en punk bandjes. Na het horen van het nummer ‘Rich Man’s War’ van Steve Earle besloot hij een andere richting op te gaan met zijn muziek.

Bij de opnames van ‘LP5’ heeft Moreland er voor gekozen om voor het eerst in zijn loopbaan met een producer van buitenaf te gaan werken. Wederom is deze plaat een mengeling van een hele hoop genres. Soul, funk, folk, country het is er allemaal op te vinden. Ook de stem klinkt op deze plaat weer ontzettend krachtig. Hij zingt met gevoel en met het randje wat hij op zijn stem heeft komen de teksten ook wel binnen. Op dit album is in tegenstelling tot zijn eerdere werk een drummachine te horen. Een van de vele kleine nieuwe dingetjes.

Om het sterkste nummer er maar meteen even uit te pakken. Met ‘East October’ heeft hij een fantastisch nummer uitgebracht. Dit nummer zorgt voor nostalgische vibes. Dan zijn er ook nog wat nummers opgedragen aan bepaalde personen. ‘When My Fever Breaks’ is een nummer dat al een aantal jaar geleden is ontstaan. In de tussentijd heeft hij hard gewerkt aan de tekst. Het is een nummer geschreven voor zijn vrouw. Een mooi lied met veel liefde gemaakt en zo ook over weten te brengen. Met ‘In Times Between’ brengt hij een prachtige ode aan Chris Porter. Een vriend en tevens collega van Moreland die in 2016 een verkeersongeluk niet overleefde.

Voor dit album moet je echt even gaan zitten, telefoon uit en zorgen dat je 11 nummers niet gestoord wordt door iets of iemand. John Moreland neemt je 41 minuten mee en je vergeet even de tijd. Een erg mooi album is het vooral geworden. Het zijn geen meezingers, dit is luistermuziek. ‘East October’ is zachtjes mee te zingen. Zijn nummers zijn het mooist als alles om je heen stil is. (8/10) (Thirty Tigers)