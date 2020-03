Maxazine steunt de muzikanten: Lotte Pen

In deze vreemde tijd verbindt de muziek ons nog meer. Artiesten bedenken creatieve oplossingen om muziek te maken en te delen. Zo zijn er optredens in studio’s, huiskamers en andere kleine locaties, met een beperkt publiek. Maxazine gaat een groot podium bieden aan deze artiesten. Wij zullen dergelijke initiatieven gaan doorgeven, waarbij we doorlinken naar de betreffende actie.

Veel Nederlanders werken de komende weken vanuit huis om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan. Om mensen te helpen in beweging te blijven en kalmte te vinden in deze onrustige tijden biedt componist/saxofonist Lotte Pen vanaf gisteren muziekwandelingen op maat aan.

“Natuurlijk is het voor mij als zzp’er in de culturele sector een ingewikkelde tijd met veel afzeggingen. Maar de maatregelen die zijn genomen zijn voor iederéén moeilijk. Daarom vroeg ik me af wat ik als maker voor anderen kan betekenen.’ Omdat duizenden Nederlanders in normale omstandigheden elke dag een lunchwandeling maken koos Pen voor deze vorm. ‘Met elkaar wandelen is op dit moment niet verstandig. Maar alleen maar binnen zitten is ook geen goed idee. Mijn muziek helpt je om de stap naar buiten te zetten en tegelijk de weg naar binnen te vinden. Zo wordt het hopelijk voor mensen niet alleen een tijd van bezorgdheid, maar ook van bezinning.”, aldus Lotte Pen

Pen’s muziek wordt via Spotify al door honderdduizenden luisteraars gevonden. “Ik hoor vaak dat mijn muziek mensen helpt om zich beter te concentreren en te ontspannen. Dat wens ik mensen in deze tijd toe.” De muzikale wandeling is te bestellen op kieskalmjeweg.nl, de website die bij het project hoort. “Kies kalm je weg is de eerste regel van de Desiderata, een oude tekst die mij persoonlijk enorm inspireert. In de muziekwandeling heb ik regels uit dit gedicht van Max Ehrmann als paaseieren verstopt.”

De componist stippelt voor 12,50 euro een route voor je uit en stuurt deze via Whatsapp, SMS en mail naar je toe. Ook stuurt ze een code waarmee je een mp3 kunt downloaden. Voor wie liever zelf zijn weg kiest is voor 5 euro ook een versie zonder uitgestippelde route beschikbaar. Dit bestand bevat een compositie van circa 40 minuten, inclusief enkele pauzes die je helpen om stil te staan bij wat deze tijd met je doet. Of om eens over andere zaken te denken. ’Je kunt gewoon de instructies op je koptelefoon volgen en dan wijst alles zich verder vanzelf.’

25 % van de opbrengst doneert Pen vervolgens aan Artsen zonder Grenzen , een organisatie die mede praktische bijstand verleent aan vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. “Door dit virus voelen veel Nederlanders zich, vaak voor het eerst in hun leven, echt bedreigd. Daarom wil ik ook mensen die voor dreiging op de vlucht geslagen zijn niet vergeten. Het virus raakt bovendien ook hen en zij verdienen net als wij hier goede praktische en medische bijstand.”