Full Concert: Radio 1 sessie Spinvis (2017)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van Spinvis, die vandaag eigenlijk zou optreden in Theater De Veste te Delft.

Erik de Jong alias Spinvis is in vijftien jaar uitgegroeid tot een van de meest eigenzinnige en veelzijdige artiesten in het Nederlandse poplandschap. Zijn succesvolle debuutalbum uit 2002 leek moeilijk op te volgen, maar toch wist hij die kwaliteit te evenaren met wondermooi-weemoedige platen als ‘Dagen Van Gras, Dagen Van Stro’ (2005) en ‘Tot Ziens, Justine Keller’ (2011). In 2017 verscheen zijn laatste album ‘Trein Vuur Dageraad’, met dertien nummers die zich wederom met geen pen laten beschrijven, behalve dan dat ze “vintage Spinvis” zijn.