Portland naar de Altstadt

Het Belgische Portland maakt dromerige popnummers die je bij de strot grijpen en niet meer loslaten. Droom weg en laat je meevoeren naar een de sonische landschap waar melancholische electronica, stijlvolle popsongs en meeslepende pianoballads rondzweven en je zachtjes gerustgesteld wordt door de stemmen van Pironet en Pepels.

Portland is het duo Jente Pironet en Sarah Pepels. Jaren nadat Jente het project, waarvan de naam een eerbetoon is aan Elliot Smith, opzette, trof hij Sarah en wist dat zij zijn muzikale soulmate was. Vanaf dat moment werd het gaspedaal stevig ingedrukt, met deelnames aan Humo’s Rock Rally en De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Niet veel later mochten ze onder meer de festivals Rock Werchter en Pukkelpop van hun bucketlist schrappen.

Ondertussen raast Portland door, met een uitverkochte clubtoer achter de rug. Hun fans lijken in ieder geval geen genoeg te krijgen van hun indie met folk-invloeden. Portland staat op 7 november in Altstadt in Eindhoven.