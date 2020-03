Miss Montreal naar Doornroosje

Miss Montreal bracht eind vorig jaar, na jarenlang in het Engels gezongen te hebben, de Nederlandstalige single ‘Een Stap Terug’ uit. Terug naar de basis.

De single is het eerste wapenfeit van het aankomende Nederlandstalige album van de zangeres. Het album wordt in 2 delen uitgegeven en inmiddels zijn de eerste songs van ‘Hier’ te streamen. Na een nagenoeg uitverkochte voorjaarstour gaat de band rondom Sanne Hans ook in het najaar op tour met het nieuwe materiaal en de hits van voorgaande albums. In het kader van die najaarstour staat ze op 12 november in Doornroosje.

Het is 2008 als Miss Montreal haar eerste single ‘Just A Flirt’ uitbrengt. Acht albums en minstens zo veel Top-10 noteringen later is de Hardenbergse een gevestigde naam binnen de Nederlandse muziekindustrie. Met hits als ‘Hoe’ (ft. Nielson), Till The Sun Comes Up, A Millon Ways en het duet ‘Scared Of Love’ (ft. Wulf) heeft de zangeres meerdere platina en gouden -platen op haar naam staan.