Johnny Burgin – Live

Delmark Records, het vermaarde platenlabel, dat al in 1953 door de even vermaarde Bob Koester is opgericht is nog steeds een van de belangrijkste labels uit Chicago. In het verleden vonden artiesten als Junior Wells, Luther Allison en Jimmy Dawkins daar hun thuis. En nog steeds worden met grote regelmaat albums uitgebracht van de beste bluesartiesten uit die stad. Johnny Burgin, ook bekend als Rockin’ Johnny is er zo een. Al in 1998 bracht hij er zijn eerste twee albums uit. Er volgden wat cd’s bij andere labels maar met zijn recente livealbum ‘Live’ is hij weer terug op het oude nest.

De opnames stammen van een optreden op 5 januari 2019 in het Redwood Café in Cotati, Californië. Johnny wordt begeleid door Chris Matheos (bas), Steve Dougherty (drums) en Kid Andersen (gitaar, piano). Als gasten horen we bovendien Charlie Musselwhite (harmonica, 3x), Aki Kumar (harmonica, percussive, 2x), Nancy Wright (sax, 5x) en Rae Gordon (zang. 4x). Van de veertien nummer zijn er tien van eigen hand. Het album begint met ‘You Got To Make A Change’ met Aki Kumar op harmonica. Een lekker rockende blues, waarmee de toon wordt gezet. Dit wordt gevolgd door de mooie slowblues ‘Can’t Make It Blues’ en het swingende, naar southern rock neigende ‘She Gave Me The Slip’.

Deze variatie komen we over het hele album. Rockende nummers, afgewisseld door fraaie ballads. Voldoende afwisseling om geïnteresseerd te blijven. Bijzondere vermelding verdienen nummers als ‘I Got To Find Me A Woman’, waarin Burgin en Rae Gordon beiden de zang voor hun rekening nemen, ‘California Blues’ met de harmonica van Musselwhite, en het zes minuten lange ‘When The Bluesman Comes To Town’. Er is voldoende te genieten op deze plaat. Een prima liveregistratie. (7/10) (Delmark Records)