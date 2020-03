Win de nieuwe cd van The Pilgrims

In de jaren ’90 was The Pilgrims een succesvolle Nederlandse formatie, afkomstig uit Noord-Holland, die opviel door opzwepende rockmuziek en de donkere, intense en soulvolle stem van zanger en gitarist Reniet Vrieze. De band bestond verder uit drummer Leon Klaasse, gitarist Persijn Joling en Jasper Teule op bas.

The Pilgrims zijn nu terug, met het nieuwe album ‘6IX’. Het is opgenomen in de RAW Studio te Zaandijk en bevat 14 nieuwe songs, met twee Otis Redding-covers als bonus-tracks. Het nieuwe album, gemixed door Emile den Tex en gemastered door Peter Brussee, laat een sfeervolle en energieke mix horen van bluegrass, folk, soul en rock, overgoten met de kenmerkende strot van Reniet. De nummers zijn authentiek, puur en gaan over thema’s als internet-seks, dementie, haantjesgedrag en dankbaarheid. De titel verwijst uiteraard naar het zesde album en geeft een knipoog naar de sexy kant van het werk van The Pilgrims.

Het album is op 6 maart verschenen

