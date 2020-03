Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Raymond van het Groenewoud in cultuurcentrum Hasselt.

Concerttip dinsdag 10 maart: Raymond van het Groenewoud in cultuurcentrum Hasselt

Wat moeten of kunnen we nog over Raymond vertellen dat je nog niet weet? De man die zijn volk in het Vlaams leerde rocken en van de meest uiteenlopende muziekjes houdt, schuimt al sinds 1972 de podia af en groeide uit tot een instituut. Veelzijdig muzikant. Begenadigd songschrijver. Bevlogen performer. Gewiekst entertainer.

Zijn invloed valt nauwelijks te overschatten. Zonder zijn lichtende voorbeeld geen Frank Vander linden, geen Stijn Meuris, geen Luc De Vos… Na 5 decennia is de grootmeester nog lang niet afgeschreven en blijft hij zijn ding doen, zie de recente samenwerkingen met Slongs en Tourist LeMC.

Eind 2015 ontbond Raymond zijn vaste begeleidingsgroep en ging onze zelfverklaarde tekstdichter, filosoof en clown succesvol solo verder met de tournee Kreten en gefluister (CCHA, 2017). 14 februari 2020 vormt een nieuwe mijlpaal in het leven van dit valentijnskind: dan neemt Raymond de kaap van 70 jaar Raymond van het Groenewoud! En waar kan dit beter gevierd worden dan in zijn natuurlijke biotoop, het podium, CCHA (waar hij in 2011 ook optrad n.a.v. Raymond 60 jaar)?

Voor deze uitzonderlijke gelegenheid trekt van het Groenewoud alle registers open: hij trommelt zijn trouwe muzikanten weer bijeen, engageert een extra blazerssectie en lardeert het geheel met (historisch en recent) beeldmateriaal. Onze jarige hopman laveert met gepaste toeters en bellen tussen vroeger en nu en grasduint met een lach en een traan in zijn immense repertoire.

Een unieke avond tussen uitgepuurd breekbaar en onverslijtbaar rockend.