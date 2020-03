Wolfhunt – Wolfhunt

Wolfhunt is een nieuwe band, een project van de Amerikaanse artiest Benjamin Winter. De plaat heeft ook een Nederlands tintje. De overige muzikanten zijn namelijk allen Nederlands. Hij besloot het eens over een andere boeg te gooien en iets nieuws te proberen. Hit or miss?

Benjamin Winter is niet helemaal nieuw in de muziek. De beste man heeft al een aantal albums uitgebracht onder Benjamin Winter and The Make Believe. Dit zijn platen met een hoop folk invloeden. Eigenlijk vrijwel zonder enig echt succes. Vandaar waarschijnlijk de keuze om eens wat anders te gaan proberen.

Op deze plaat laat hij een wat stevigere kant van zichzelf zien. Het idee kwam op nadat Winter zijn reeds opgenomen nummer ‘Millennial’ liet horen aan de Amsterdammer Jeroen Ligter. Met verder nog versterking van Herman Ypma en Joris van Waesenberg zijn ze begonnen. Er gingen een paar jaar over heen om het volledige album, wat uit een tiental nummers bestaat, op te nemen. Het moest een rockplaat worden. Inderdaad is Wolfhunt steviger dan wat Benjamin Winter eerder heeft uitgebracht, maar een echte rockplaat is het niet.

Het album opent sterk met het al eerder genoemde ‘Millennial’. Dit nummer heeft een lekker intro waardoor je gelijk goed in het nummer zit. De gitaar is lekker en de drums maken het nummer krachtig. Ook de stem van Winter komt erg leuk uit. Zeker één van de hoogtepunten van de plaat. Het beste nummer is dan toch met enige afstand wel het up tempo, catchy ‘Lie To Me’. Dit heeft potentie een hitje te worden, maar dan zou iemand bij de radio dit op moeten pakken. Het refrein blijft in je hoofd zitten en je zingt het al bij de tweede keer mee. Alles in dit nummer klopt. Het opent ook met een gitaar likje waarbij je denkt: Dit wordt een fijn nummer. Dat wordt bevestigd door de rest. Dit hoort op de radio, dit nummer moet bekendheid krijgen! Natuurlijk is er ook ruimte genoeg voor rustige nummer. ‘Like A Child’ is hiervan een prachtig voorbeeld. Een nummer wat je stil maakt.

Het is zeker geen slechte keuze geweest om eens wat anders te proberen. Het album in zijn geheel is leuk, met een paar erg sterke nummers. Andere voelen nog als opvullers en op sommige klinkt de mixing niet altijd even sterk. Dat kan een keuze zijn, maar wat mij betreft had die beter gemogen, dan waren de nummers waarschijnlijk nog wat beter uit de verf gekomen. Nu hopen dat ‘Lie To Me’ gehoord wordt door een radio dj. (7/10) (Eigen Beheer)