BTS kondigt concert in De Kuip aan

Internationale supersterren BTS kondigen vandaag de details aan over hun terugkeer naar Europa met hun MAP OF THE SOUL TOUR. De tour volgt op de gigantische BTS World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ in 2018, die 4 Europese stadions in slechts enkele minuten wist uit te verkopen.

BTS, een afkorting van Bangtan Sonyeondan of Beyond the Scene, is een Zuid-Koreaanse boyband die sinds hun debuut in juni 2013 wereldwijd de harten van miljoenen fans heeft veroverd. De leden van BTS zijn RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V and Jung Kook. De band staat bekend om hun authentieke, zelfgeproduceerde muziek, optredens van topkwaliteit en de manier waarop ze omgaan met hun fans. Hiermee hebben de leden van BTS zich gevestigd als wereldwijde supersterren die talloze wereldrecords breken.

De band heeft positieve invloed uitgeoefend met activiteiten als de LOVE MYSELF-campagne en de ‘Speak Yourself’ speech bij de Verenigde Naties. Ze hebben miljoenen fans (genaamd ARMY) over de hele wereld, staan bovenaan prominente hitlijsten, hebben wereldwijd tours inclusief stadions uitverkocht en behaalden in 2019 TIME’s lijst van 100 meest invloedrijke mensen. De band heeft vele prestigieuze awards in de wacht gesleept, waaronder Billboard Music Awards en American Music Awards.

BTS Map of the Soul Tour is de grootste Europese tour van de band tot nu toe, en begint op 3 juli in het Twickenham Stadium in Londen. De band reist op 8 juli af naar Stadion Feijenoord in Rotterdam en maakt vervolgens een stop in Berlijn voordat ze de tour afsluiten in Barcelona.