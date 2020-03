The Analogues kondigen korte John Lennon tributetour aan

Op 9 oktober 2020 zou John Lennon 80 jaar zijn geworden als hij niet op 8 december 1980, 40 jaar geleden, op 40 jarige leeftijd zou zijn doodgeschoten. Om daarbij stil te staan spelen The Analogues dit jaar drie unieke John Lennon-tribute concerten, waarin Lennon’s hoogtepunten uit de Beatles-jaren zullen worden gespeeld, maar ook de sterkste songs uit zijn solo carrière. De concerten vinden plaats op in Tilburg, Utrecht en Amsterdam.

“Toen The Beatles in 1970 officieel uit elkaar gingen waren we met zijn allen wel een beetje uit het veld geslagen. Maar de hoop bleef dat ze op enig moment opnieuw met elkaar samen zouden werken. Toen John Lennon op 8 december 1980 werd doodgeschoten was die kans voorgoed verkeken” zegt Fred Gehring, dummer van The Analogues. “We kunnen er alleen maar naar gissen of het er ooit nog van zou zijn gekomen. Gelukkig hebben we aan die 10 jaar dat Lennon solo albums uit bracht nog een flink aantal pareltjes over gehouden: Imagine, Jealous Guy, Instant Karma, Woman, Beautiful Boy, om er maar een paar te noemen. En dat naast naast Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus, Norwegian Wood en A Day in the Life. We kijken er reikhalzend naar uit.”

“Het is een soort gezelschapsspelletje: wie is je favoriete Beatle”, zegt Bart van Poppel, musical director van the Analogues. “Onzinnige vraag natuurlijk, want het ging uiteraard om het collectief. Maar je kan wel zeggen dat Lennon het meest buiten de gebaande paden ging. En nee, wees niet bang: Revolution 9 laten we deze keer links liggen. Maar een volledige Lennon set is een avontuur op zich. Eigenlijk heel mooi om in dit concert een brug te kunnen slaan van 10 jaar Lennon als Beatle naar 10 jaar Lennon solo.”

In dit stadium van de voorbereidingen lijkt het er op dat een derde tot de helft van de songs die zullen worden gespeeld uit Lennon’s solo carriere komen terwijl de rest uit het Beatles-repertoire wordt geselecteerd. The Analogues worden zoals gewoonlijk tijdens de show ondersteund door een orkest van blazers en strijkers.

The Analogues hebben de afgelopen jaren in binnen- en buitenland furore gemaakt met de minutieuze live-reproducties van de latere Beatles albums. De band kondigde eerder aan, aan het eind van dit seizoen na hun uitverkochte ‘Let it be: Abbey Road’- tour waar het allerlaatste Beatles album live wordt vertolkt, een rustperiode in te lassen. Maar, 2020 is het jaar dat John Lennon 80 zou zijn geworden als hij niet 40 jaar geleden was vermoord. Voor een tribute aan deze geniale songwriter stellen ze hun sabbatical graag nog even uit.

Dinsdag 3 november – Tilburg, 013

Zondag 8 november – Utrecht, Tivoli Vredenburg

Maandag 16 november – Amsterdam Carré