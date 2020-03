HAIM zet een stap in de richting van derde album met ‘Steps’

“Ik kom uit een muzikaal nest”. Die zin hoor je wel vaker bij muzikanten en in het geval van de gezusters HAIM is dat een onmiskenbaar feit. Die muzikale opvoeding heeft hen veel gebracht, want inmiddels zijn ze met ‘Women In Music pt III’, dat op 24 april uitkomt, toe aan hun derde album. De nummers ‘Halleluja’, ‘Now I’m In It’ en ‘Summer Girl’ werden al in 2019 uitgebracht en hun single ‘The Steps’ is vanaf nu te beluisteren.

De naam van het album kwam voort uit een droom, die zangeres en gitariste Danielle had. Ze vertelde haar zussen er lachend over. Haar zus Alana: “I liked it because we are literally women in music and we always get written about that way, so it seemed cool to make it our own and control the narrative. It made me think about some of our experiences more.” En zus Este heeft een geheel andere kijk op de titel: “I just thought it was funny, plus the initials are WIMP3. Wimp is a hilarious word.”

Voor ‘Women in Music pt. III’ werkten ze wederom samen met producers Ariel Rechtshaid (Adele, Carly Rae Jepsen) en Rostam Batmanglij (Charli XCX, Frank Ocean, Solange), met wie ze ook aan hun voorgaande album ‘Something To Tell You’ uit 2017 samenwerkten.