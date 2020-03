Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Alain Clark in Het Paard.

Concerttip zondag 8 maart: Alain Clark in Het Paard

Het nieuwe album van Alain Clark heet ‘Sunday Afternoon’. Deze kwam uit op 31 januari 2020. Om dit te vieren gaat Alain samen met band op tour door het land vanaf 23 februari. De tour doet de naam van het album eer aan; alle optredens zijn op zondagmiddagen. Kom gezellig langs voor het ware zondagmiddag gevoel met een lekker drankje en fijne muziek.

Bekend van hits als ‘Father & Friend‘, ‘Blow me Away‘ en ‘Back in my World‘ is de zanger, gitarist, componist, producer (en vooral muzikant in hart en nieren) niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekscene. Met zijn soulvolle zang, magnetische aanwezigheid en talent voor onuitwisbare melodie, heeft Clark veel lof verdiend voor releases zoals zijn dubbel-platina album ‘Live It Out’ en zijn enorme hit ‘Father & Friend’. Voor zijn internationale debuut besloot Clark op de resetknop te drukken en een nieuwe richting in te slaan. Het inmiddels zesde (!) studioalbum van Clark, ‘Bad Therapy’, levert een onweerstaanbaar frisse maar toch tijdloze fusie van soul, R&B, rock ‘n’ roll en pop. Op 31 januari 2020 kwam de geboren Haarlemmer met nieuw werk, ‘Sunday Afternoon’.