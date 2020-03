Katy Perry verrast met de geboorte van een nieuwe single

Waar voetballers na het scoren van een goal vaak de bal onder hun shirt doen en hun duim in hun mond steken, kiest Katy Perry voor een andere manier om haar zwangerschap bekend te maken. Ze bracht donderdag onaangekondigd het nummer ‘Never Worn White’ uit, waarin ze zingt over haar aanstaande huwelijk met acteur Orlando Bloom. Aan het eind van de clip doet ze nog een onthulling, want het is duidelijk te zien is dat de zangeres in blijde verwachting is.

In een livestream die ze na de release van het nummer startte op social media bevestigde ze de zwangerschap: “I am excited, we’re excited, and happy. It’s probably the longest secret I’ve ever had to keep.”

Ze schreef ‘Never Worn White’ samen met Johan Carlsson, John Ryan en Jacob Kasher Hindlin. Waar ze nu juist zingt over een verbintenis voor het leven, ging haar single ‘Small Talk’ uit augustus 2019 juist over het ongemak van een weerzien met een ex na het verbreken van een relatie.

https://youtu.be/UyKgYMQ-AlQ