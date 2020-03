Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: The Analogues in het Chassé Theater.

Concerttip woensdag 4 maart: The Analogues in het Chassé Theater

The Analogues toerden afgelopen seizoenen langs uitverkochte zalen met integrale vertolkingen van de The Beatles-albums ‘Magical Mystery Tour’, ‘Sgt Pepper’s lonely hearts club band’ en ‘The White Album’. Voor dit seizoen staat ‘Abbey Road’ op het programma, het laatste volwaardige album van The Beatles.

The Analogues hebben zich tot doel gesteld alle ‘studio albums’ van The Beatles integraal te vertolken; de albums vanaf 1967 toen The Beatles zelf niet meer optraden. Deze muziek is door The Beatles zélf dus nooit live gespeeld. Bovendien vergt het vertolken van deze ‘moderne klassieke muziek’ flink wat hulptroepen (strijkers, blazers) en een unieke verzameling bijzondere vintage-instrumenten (het ‘reizende Beatles-Museum’). Publiek en critici in binnen- en buitenland zijn unaniem enthousiast over het ongekend hoge niveau en de obsessieve aandacht voor muzikale details.