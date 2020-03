4 maart, de verjaardag van Miriam Makeba

Misschien wel de grootste Zuid-Afrikaanse zangeres die ooit is doorgebroken over de gehele wereld, Miriam Makeba, werd op 4 maart 1932 geboren in een township nabij Johannesburg. De zangeres brak in de jaren ’50 door als jazz-zangeres, maar door haar felle uitspraken tegen het apartheidsregime in haar land moest ze vanaf 1959 in ballingschap leven. Haar activisme bracht haar in 1963 echter bij de VN, waar ze zich fel inzetten tegen de apartheid. Makeba had toen al enkele platen op haar naam staan. Haar strijd voor een vrij Afrika leverde haar de eretitel ‘Mama Africa’ op. In 1966 kwam haar zesde plaat, samen met Harry Belafonte; het leverde hen een Grammy op. Een jaar later moest de rest van de wereld er ook aan geloven toen ze een wereldwijde hit scoorde met het nummer ‘Pata Pata’.

Halverwege de jaren ’80 verhuisde ze naar Brussel en deed ze mee met Paul Simon’s Graceland-tour, waarbij ook een van haar eerdere echtgenoten, Hugh Masekela, meespeelde. In december 1990 hief Nelson Mandela haar ballingschap op en Makeba verhuisde terug naar Zuid-Afrika. Op 7 november 2008 trad ze nog op in het Amsterdamse Paradiso. Twee dagen later overleed ze aan een hartaanval, na afloop van haar laatste concert op Sicilië.

Foto (c) Roland Godefroy