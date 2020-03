Michelle David & the Gospelsessions – Volume 4

Soulmuziek mag zich wereldwijd weer verheugen in vernieuwde belangstelling. Veelal betreft het retro acts die de gouden tijden van weleer willen laten herleven. Er zijn er maar weinigen die het soul-idioom een nieuwe levensadem kunnen meegeven, en verder gaan dan reproduceren. Michelle David, oorspronkelijk uit New York maar al tijden levend als kosmopolitisch burger in Nederland lukt dat, samen met haar Gospel Sessions steeds opnieuw.

Na Gospel Sessions 1,2, en 3 komt Michelle David & the Gospel Sessions nu met ‘Volume 4’.

Op de eerste drie albums zagen we al dat de band in samenwerking veel verder ging dan het platte reproduceren van de klassieke soulsound. Nee, Michelle David heeft een verhaal dat verteld moet worden, en zij kan dat als de beste door haar “soul” aan te spreken.

Na de release van ‘Volume 3’ werd de naam van de band pas echt gevestigd. In Frankrijk is ze een fenomeen dat met gemak de grootste festivals plat speelt als ware het elke dag domino-donderdag. Ze speelde afgelopen jaar op het grachtenconcert met Bevrijdingsdag waardoor nu heel Nederland haar kent. Dieptepunten waren er ook. Michelle werd getroffen door borstkanker. Ze sprak daar al heel open over in een exclusief interview met Maxazine. Samen met haar familie, haar muzikanten, de mensen om haar heen en haar geloof heeft Michelle de ziekte overwonnen.

Kan je dan nog een nieuw album maken, zo is de vraag? Nou en of! Dat kan en mag de enige conclusie zijn na volume 4 een paar draaibeurten te hebben gegeven. Onno Smit en Paul Willemsen, de muzikale gospel leiders van de band hebben met nummer vier de sound van soul verder uitgediept en verbreed. Grenzen van R’n B worden steeds duidelijker opgezocht en overschreden. De hele plaat ademt meer veelzijdigheid lef, vreugde, en power uit dan haar voorgangers.

Luister naar ‘You are’ en je hoort de soul gemengd met strakke, funky afrobeat, alsof je naar Vadou Game luistert. ‘R Fissa’ ademt de Afrikaanse sfeer van Marokko, en luistert als een fotoalbum van de reis die de band naar het land maakte.

‘Yes, I am’ dat al eerder als single werd uitgebracht is die heerlijke heupwiegende late dansplaat die van elke zomerbarbecue een groot succes zal maken. ‘Am I my brother’s keeper?’ zo vraagt Michelle zich hardop af. Het antwoord kan alleen maar zijn “Yes!, I am”. Een weerspiegeling van Michelle’s credo in het leven. We moeten allemaal wat meer op elkaar passen en er voor elkaar staan.

Volume 4 is door de grote verscheidenheid aan invloeden welhaast caleidoscopisch te noemen. Geen tijd om tot adem te komen, of weg te zakken. Dansen moet je, of je wilt of niet.

Volume 4 is zonder twijfel de beste in de Gospel Sessions reeks tot nu toe. Michelle David & the Gospel Sessions zijn “as real as it gets”. Ga ze vooral live zien bij de clubtour of later dit jaar op festivals. Geen enkele smoes zal het waard zijn weg te blijven. Michelle David & the Gospel Sessions are here to stay. (9/10) (Excelsior)