Tien nieuwe namen voor Pinkpop 2020

Er zijn tien nieuwe namen toegevoegd aan de line-up van Pinkpop 2020! IJzersterke zangeressen Bishop Briggs en Maisie Peters vullen samen met rockbands Saint PHNX en Ten Times A Million de Pinkpop-vrijdag aan. De nodige dosis soul en pop wordt op zaterdag 20 juni bezorgd door Sea Girls, NONA en The Big Moon. Zoals gisteren aangekondigd, maakt The Kik met orkest haar opwachting op zondag 21 juni. Tot slot brengt rapper Ares op zondag een flink portie hiphop mee en voegt Velvet Volume nog wat pure rock toe aan de line-up van Pinkpop 2020!

Noem het alternatieve pop of spreek over haar in your face teksten, maar waar het toch écht om draait bij Bishop Briggs is haar stem! Loepzuiver, hard en vol grenzeloos enthousiasme zal haar stemgeluid de steunpilaar vormen voor haar Pinkpop-debuut. Aan deze krachtige zangeres zal zelfs achteraan het veld geen ontsnappen zijn. Ook klaar voor haar eerste optreden ooit op Pinkpop is de dan pas 20-jarige Maisie Peters. Met het zelfbenoemde Emo Girl Pop weet de Engelse singer-songwriter van singles tot album vol sterk geproduceerde popliedjes miljoenen luisteraars te bereiken.

De broertjes Stevie en Al Jukes van Saint PHNX hebben door mee te toeren met o.a. Imagine Dragons, Yungblud en Lewis Capaldi dezelfde luistercijfers als Maisie Peters in de pocket. Hun pas uitgebrachte debuutalbum DDMN – Deadmen staat garant voor nog meer meezing-materiaal tijdens hun liveshows. Ten Times A Million belooft een minstens even enthousiaste podiumpresentatie. De muziek van de vijf vrienden uit Nederland en Duitsland bevat een duidelijke recht-voor-z’n-raap rock groove. Deze mochten ze eind 2016 als kers op de taart van hun talloze liveshows, laten horen in de Ziggo Dome tijdens de aftershow voor niemand minder dan Red Hot Chili Peppers!

Een lekkere Britpop-injectie voor de Pinkpop-zaterdag wordt geleverd door Sea Girls. De vier jongens uit Londen schrijven fijne, makkelijk in het gehoor liggende liedjes. Deze zorgen ervoor dat de publiekslievelingen in eigen land de titel ‘vlaggendragers van de meezingpop’ krijgen. Wiens nummers ook steeds beter in ons geheugen blijven hangen zijn die van de Brabantse NONA. De soulzangeres groeit op in haar ouders platenwinkel en pakt in haar puberjaren een gitaar op. Wij zijn maar al te blij dat ze dat deed, want het resultaat van haar tot nu toe opgebouwde repertoire mag er absoluut zijn! The Big Moon werkt ook aan een uniek repertoire: zowel Britpop als soulreferenties zijn terug te vinden in hun muziek, maar de drie meiden uit Londen mixen daar ook nog eens grunge en pop doorheen!

Zeg je The Kik, dan zeg je al acht jaar lang sterke albums vol scherpe Nederlandstalige muziek. Afgelopen jaar nemen de mannen zelfs een livealbum op met covers van Boudewijn de Groot-classics. Deze terugblik op het Nederpopverleden brengt The Kik samen met orkest mee naar de Pinkpop-zondag. De Brabantse Rens Ottema, beter bekend als Ares, verovert vanaf 2012 zijn plek in de Nederlandse hiphop. De door The Opposites geïnspireerde rapper kenmerkt zich door relaxte en soulvolle beats waarmee hij op positieve wijze zijn leven en gevoelens met ons deelt. Velvet Volume timmert ook al een behoorlijke tijd aan de weg. De Deense tweeling en hun zus richtten op hun zestiende een rockband op en scoren de ene garagepunkrock-hit na de andere. Met een berg energie en inspiratie bewijzen de Deense zussen hun gevoel voor show, een live-beleving die je gezien móet hebben!