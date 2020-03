Damien Jurado komt met nieuw album

Artiest en songwriter Damien Jurado brengt op 1 mei zijn nieuwe studioalbum ‘Whats New, Tomboy?’ uit via Loose. ‘What’s New, Tomboy?’ is Damien Jurado’s 15e album en is net als zijn voorgangers zelf geproduceerd. ‘Birds Tricked into the Trees’ is de eerste single, die afkomstig is van het album.

Al 25 jaar lang zit Damien Jurado de demonen uit zijn eigen teksten achterna. Hij heeft rusteloos tussen fictie en realiteit gezocht terwijl hij verdween in losgetrokken droomlandschappen en glansrijke visioenen ontving. Daarna kwam hij terug op aarde, vervreemd door een wereld die nog kouder en killer leek geworden. Jurado zeefde door de mist van het verleden, op zoek naar de onbevlekte waarheid, maar na al deze ontelbare paden en testen was Jurado nog steeds niets wijzer. Het is het vreemdste wat je je kan bedenken: een man die zulke complexe situaties kan schetsen met ieder woord dat van zijn lippen komt, terwijl hij nog steeds compleet verloren klinkt; de architect van zijn eigen, onoplosbare puzzel.

Op ‘When You Were Few’ bijvoorbeeld; een nummer dat werd geschreven nadat Jurado een grote schoonmaak had gehouden en veel van zijn bezittingen had weggedaan. “I got rid of almost everything I owned, It was almost like I had died, honestly. You know that feeling when someone dies and you have to clear out their apartment or their house? That’s what I did. It was as if I had died, even though I was still living. I donated five of my guitars to a thrift shop.” – zegt Jurado.

Deze opruimingsdrang en soberheid komt niet alleen terug in de teksten, maar had ook invloed om de productie van het album. Zonder reverb en gebruik van al te veel opnamen sporen, laat ‘What’s New, Tomboy?’ een bepaalde openhartigheid horen die je bijvoorbeeld ook terughoort op Lou Reed’s ‘The Bells’, Wire’s ‘Chairs Missing’ en Roxy Music’s For Your Pleasure. Jurado: “I left out certain instruments on purpose, so you’re making space for the listener to fill in their own melodies and parts.”

Waar voorganger ‘In the Shape of a Storm’ sober maar heel intiem is, is de sound op ‘What’s New, Tomboy?’ nog rauwer met enkel Damien’s stem en ritmesectie op de voorgrond. ‘What’s New, Tomboy?’ is een album dat zijn uitvlucht zoekt in minimale en taaie onthullingen. Soms fragiel, soms bevestigend, soms scheef, maar meestal een mix van al die sentimenten.