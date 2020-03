De leukste concerten in Noord-Holland in maart 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De redactie van Maxazine Nood-Holland laat je hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in Noord-Holland, de komende maand!

● 01 maart: Mabel naar de Melkweg

Sinds ze in 2015 aan het toneel verscheen was het meteen duidelijk dat Mabel niet voor spek en bonen meedoet, dit is eredivisie-pop. Met een groeiend aantal hits op haar naam, waaronder het lekkere ‘Finders Keepers’, ‘Bad Behavior’ en ‘Don’t Call Me Up’ en een tour met niemand minder dan Harry Styles, maakt Mabel de belofte meer dan waar. Niet zo gek want de popzangeres is de werkelijke liefdesbaby van Neneh Cherry en Massive Attack producer Cameron McVey. Om het helemaal in de familiesferen te houden schrijft Mabel haar liedjes vaak samen met broerlief Marlon Roudette.

● 05 maart: The Homesick in Paradiso

The Homesick debuteerde in 2017 met het ijzersterke ‘Youth Hunt’. Daarop hoorde je gejaagde postpunk in uitgesponnen liedjes als ‘The Best Part Of Being Young Is Falling In Love With Jesus’ en ‘Half Aryan’. Nu is het tijd voor het tweede hoofdstuk van dit trio uit Dokkum getiteld ‘The Big Exercise’. Daarop duiken Jaap van der Velde, Erik Woudwijk en Elias Elgersma het diepe in door warmere, barokke elementen als piano, klavier, akoestische gitaar en clarinet toe te voegen. Het album komt uit op het gerenommeerde platenlabel Sub Pop Records, ook het thuis van bands als J Mascis, Beach House, Weyes Blood en Rolling Blackouts Coastal Fever.

● 06 maart: Klangstof naar de Tolhuistuin

Klangstof is het project van de Nederlander Koen van de Wardt, die opgroeide in Noorwegen. Sterk beïnvloedt door Radiohead maakt de jonge muzikant mooie liedjes vol synths, gitaar en drums, met daarbij zijn unieke stemgeluid. De komende tweede plaat ‘The Noise You Make Is Silent’ brengt de veelzijdigheid, speelsheid en impulsiviteit van het trio, dat naast Van de Wardt bestaat uit Wannes Salomé en Erik Buschmann, vol in het voetlicht.

● 07 maart: Wolter Kroes in P3

Dat Wolter Kroes een geboren muzikant is, bleek al toen hij op zijn vijfde begon met drummen. Zijn zangcarrière startte pas later, toen hij op zijn twintigste een talentenjacht won. Hij maakte hierna van zingen zijn werk en begon met optreden op verschillende plaatsen. Enkele jaren later kreeg hij zijn eerste platencontract aangeboden. In 1989 bracht Wolter Kroes zijn eerste single Ik mis je elke dag een beetje meer uit. Zijn echte doorbraak was echter in 1995, toen hij een hit scoorde met de single Laat me los. Dit nummer was afkomstig van het gelijknamige album waarop hij ook een duet met Willeke Alberti zong. Het album werd een grote hit succes en stond wekenlang in de Album Top 100.

● 12 maart: Van Dik Hout in het Zaantheater

Van Dik Hout bestaat 25 jaar en viert dit met de theatertour “25 jaar Van Dik Hout“. Sinds hun doorbraak behoort Van Dik Hout tot de top van de Nederlandstalige muziek met hun pure rock en poëtische teksten. Destijds ontketenden ze met “Stil In Mij” een hausse in de Nederpop. In akoestische en intieme setting speelt de band een overzicht van hun indrukwekkende oeuvre met klassiekers als “Stil in mij“,“Alles of niets“,“Mijn houten hart“ en “Zij maakt het verschil“. Dat wordt genieten!

● 13 maart: Ghostemane in de Q-Factory

De uit Florida afkomstige Ghostemane had aanvankelijk een carrière in de astrofysica voor zichzelf uitgestippeld, ware het niet dat de underground scene van LA hem als een duistere magneet aantrok. Hij speelde in hardcore punk en doom metal bands, nam invloeden van deze genres mee en voegde zich bij het collectief Schemaposse samen met Lil Peep en Craig Xen. Zijn muziek draait veelal om de thema’s occultisme, depressie, nihilisme en de dood, iets wat in zijn ijzingwekkende video’s uitvoerig aan het licht komt. Na een uitverkochte OZ show begin dit jaar staat hij 13 maart in de Q-Factory. Brace yourself.

● 14 maart: Wild Romance in Duycker

De naam Wild Romance doet nog steeds harten van vele muziekliefhebbers sneller kloppen. De band, die als ‘Herman Brood and his Wild Romance’ de rockgeschiedenis inging als een absolute live-sensatie met grote hits als ‘Saturday Night’ en ‘Never Be Clever’, bewijzen met hun nieuwe album ‘No Time’ dat ze het rocken nog niet verleerd zijn. Ze hadden allang bezweken moeten zijn aan een overdosis rock ‘n’ roll, maar de leden van Wild Romance zijn springlevend en toeren weer door Europa.

● 15 maart: Alain Clark in De Vorstin

Sinds hij zijn titelloze debuut maakte in 2004, is de Nederlandse singer / songwriter Alain Clark een begrip. Met zijn soulvolle zang, magnetische aanwezigheid en talent voor onuitwisbare melodie, heeft Clark veel lof verdiend voor releases zoals zijn dubbel-platina album Live It Out en zijn enorme hit “Father & Friend”.

● 20 maart: Bo Saris in De Flux

In 2009, vijf dagen na het overlijden van Michael Jackson, organiseerde de Nederlandse soul-zanger, songwriter en producer Bo Saris een ode aan deze muzikale legende in Paradiso. Deze avond staat bij Bo, maar ook alle betrokkenen en bezoekers in het geheugen gegrift als een memorabele avond. Nu, elf jaar later, vindt hij het de hoogste tijd om samen met muzikale gasten wederom een eerbetoon te organiseren dat in het teken staat van de legacy, zijn grootste inspiratiebron en muzikale held uit zijn jeugd: Michael Jackson.

● 27 maart:

De 75e geboortedag van Bob Marley in 2020 vieren Rootsriders met een selectie van hun persoonlijke favorieten uit het rijke repertoire van de King of Reggae naast natuurlijk de onmisbare klassiekers die iedereen uit volle borst mee kan zingen. 75 jaar na zijn geboorte is de grootste reggae artiest uit de geschiedenis ook voor Europa’s beste Bob Marley coverband nog altijd een dankbare inspiratiebron. Zij zullen ook met deze nieuwe show laten zien én horen dat Marley’s tijdloze liedjes ook vandaag nog altijd even relevant zijn als toen ze indertijd door Marley werden geschreven. Positive vibrations gegarandeerd!

