De leukste concerten van België in maart 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De redactie van Maxazine België laat je hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in België, de komende maand!

● 01 maart: Jaguar Jaguar in de Ancienne Belgique

De Antwerpse band Jaguar Jaguar trok vorig jaar de aandacht met hun zonnige eerste ep ‘Montjoi’. Amper een jaar later is het vijftal klaar voor een volgend hoofdstuk. Verwacht een trip door de jungle van dromerige synths en zweverige gitaren.

● 02 maart: Dijf Sanders in Stuk

Na zijn succesvolle album Java (2017), een muzikale trip door Indonesië, trok componist en multi-instrumentalist Dijf Sanders naar een ander deel van de wereld: Nepal. Gewapend met een opnametoestel reisde hij door het Himalayaland om de Nepalese, Tibetaanse, Chinese en Indiase cultuur te registreren. Met dit geluidsmateriaal creëerde Dijf een muzikaal universum samen met drummer Simon Segers, saxofonist Mattias De Craene en sitarspeler Nicolas Mortelmans. Het resultaat is een gloednieuw album getiteld Puja, vol bezwerende trance waar voodoo ritmes, exotische toonladders en monnikengezang samenkomen. Namaste!

● 01 maart: Andrea Bocelli in het Sportpaleis

Met zijn mix van klassieke en populaire muziek spreekt Bocelli miljoenen mensen aan. Hij heeft samengewerkt met enkele van de grootste popsterren ter wereld, zoals Céline Dion, Tony Bennett, Ed Sheeran, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nicole Scherzinger en vele anderen. Hij veroverde ook de harten van Britse voetbalfans met een optreden voor het Premier League-winnende Leicester City van Claudio Ranieri in het King Power Stadium in 2016. Bocelli blijft wereldwijd toeren met grote optredens in de VS, Duitsland, Italië, Spanje, Brazilië, Canada, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, waar fans van zijn nieuwe muziek kunnen genieten.

● 21 maart: Irma in de Ancienne Belgique

Irma is een ravissante zangeres, met roots in Kameroen en thuisbasis in Parijs, maar zeer fraai bedreven in het Engels. Nu klaar met ‘The Dawn’, haar jongste album, en daar horen blijkbaar meteen 12 video’s bij, zeg maar het hele verhaal achter de opnames in beeld gebracht.

● 21 maart: De Mens in het Muziekodroom

De heren De Mens, al meer dan vijfentwintig jaar leveranciers van Doorvoeld Entertainment (c), weten niet van stoppen. Waarom zouden ze ook? De Belpop-docu over de groep, die in oktober 2019 op Canvas verscheen, toonde een groep die al die jaren bleef evolueren, vernieuwen en bewijzen dat ervaring geen verstarring betekent.

Anno 2020 is dat niet anders: met frisse nieuwe single “Oostende” onder de arm, trekt de groep naar de clubs en is hun kenmerkende panache zéér aanwezig. Hun steeds groeiend, constant ververst publiek weet dat ze bij hen terecht kunnen voor eerlijke, machtig energieke en soms verrassende shows. Onder het motto: “duizenden klanten, die moet je verdienen, dag na dag, jaar na jaar”!

● 24 maart: Santana naar het Sportpaleis

Carlos Santana behoeft geen introductie. Met zijn uniek gitaargeluid – één maat volstaat om te weten dat het Carlos is die de snaren beroert -, boeit hij al meer dan 40 jaar en 40 platen lang een groot publiek. Hij verkocht meer dan 100 miljoen platen, speelde voor evenveel fans en werd overladen met 13 (Latin) Grammy Awards. In 2003 plaatste het blad Rolling Stone hem op de lijst van de 15 beste gitaristen aller tijden. Op 24 maart staat de grootmeester van de gitaar met zijn Miraculous 2020 World Tour in het Sportpaleis om er twee mijlpalen in zijn rijkgevulde carrière te vieren: de 20e verjaardag van zijn Grammywinnend album ‘Supernatural’ en de 50e verjaardag van zijn meesterwerk ‘Abraxas’.

● 26 maart: Coco Rosie in de Ancienne Belgique

De zusjes Sierra en Bianca Casady vormen nog steeds de creatieve spil van het ondefinieerbare CocoRosie. Sinds hun debuut ‘La Maison de Mon Rêve’ (uit 2004) legde dit duo een indrukwekkend parcours af. Ze werkten samen met Devendra Banhart en ANONHI, recent zelfs met Chance the Rapper en binnenkort met het Kronos Quartet. Ze werkten voor prestigieuze huizen als ICA (Londen) en The Sydney Opera House en duiken later dit jaar de boot in met legendarisch theatermaker Robert Wilson. Als kroon op het werk verschijnt eerstdaags hun 7de album ‘Put The Shine On’.

● 26 maart: Femi Kuti naar Het Depot

Femi Kuti is net zo toegewijd als zijn vader Fela Kuti, van wie hij de fakkel heeft overgenomen. Hij hekelt in zijn muziek het onrecht, het machtsmisbruik en de onderdrukking van de volkeren door politieke machthebbers. Zijn laatste worp, ‘One People One World’, dateert uit 2018. Activisme staat nog steeds centraal in Femi’s songwriting, maar elementen van reggae, soul en calypso zitten nu comfortabel naast zijn handelsmerk van afrobeat-arrangementen. De plaat heeft een politieke boodschap, maar ook een boodschap van liefde en hoop: “I’m a father and I love my kids, so I want to give the younger generation a message of hope. Despite all our problems, we can create greatness in our lives. Op het podium vuurt Femi de menigte aan met een energie van uitbundige soort. In het gezelschap van zijn groep The Positive Force serveert Femi Kuti pure afrobeat met een krachtige toets van de koperblazers!

●27 maart: Greg Dulli naar Muziekodroom

‘Random Desire’ is het eerste solo-album van Greg Dulli. Grunge-icon, nineties-idool én frontman van het machtige The Afghan Whigs. De band die onze grungy-jaren ’90 schreef met een door sex en soul doordrenkte versie van de teenage-angst-gitaren van die jaren. Denk aan ‘Milez is Ded’, ‘Gentlemen’, ‘What Jail Is Like’, of ’Honky’s Ladder’. In 2017 stond ie nog met een reünie van ‘the Whigs’ op Pukkelpop, zijn nieuw album is het verslag van wat er daarna gebeurde. Een terugkeer naar zijn roots en one-man band helden als Neil Young, Prince en Bob Dylan in een voodoo-outfit.

● 30 maart: The Jesus and Mary Chain in de Ancienne Belgique

Drie jaar na hun langverwachte en overdonderende terugkeer, gaan The Jesus and Mary Chain op hetzelfde elan verder. De mythische band speelt op 30 maart zijn klassieke album ‘Darklands’ integraal in de AB. In 1985 zetten ze de rockwereld op zijn kop met ‘Psychocandy’; een verrassende crossover tussen de industriële chaos van Einstürzende Neubauten en de vrolijke pop van Shangri-Las, vol bezwerende gitaren en onsterfelijk geworden dankzij klassiekers als “You Trip Me Up” en “Just Like Honey”. Maar met opvolger ‘Darklands’ beleeft de band in 1987 pas écht zijn hoogtepunt. De broers Reid, intussen herleid tot een duo, maakten dit meesterwerk van A tot Z zelf, slechts vergezeld van een drummachine. Compromisloos en vastberaden leverden Jim en William een plaat af voor de geschiedenisboeken, met pareltjes als “Happy When It Rains”, “On The Wall” en uiteraard “April Skies”, die tot op vandaag hun grootste hit blijft. Op 30 maart brengen ze ‘Darklands’ van begin tot eind. Niet te missen!

