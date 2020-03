De leukste concerten van Limburg in maart 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De recensenten van Maxazine Limburg laten hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in Limburg, de komende maand!

● 5 Maart : Nits in Grenswerk, Venlo Nits is al vijfenveertig jaar de meest ongrijpbare band van Nederland. Met hun eigenzinnige oeuvre en hits als In The Dutch Mountains, Nescio en Adieu, Sweet Bahnhof bouwden ze wereldwijd een trouwe schare fans op. Live zijn Nits een ware belevenis. Hun concerten getuigen van dynamiek, humor, virtuositeit en een diepe Europese melancholie. Altijd met een vette knipoog. Een concert van Nits is een ontdekkingsreis. Stap mee aan boord en laat je meevoeren naar het unieke universum van één van de grootste bands uit de Nederpop. Meer info ● 6 Maart: Symfonic Rock Night in Schouwburg de Domijnen in Sittard De band presenteert een geheel nieuwe set van maar liefst 18 songs van o.a. Pink Floyd, Yes, Marillion, Supertramp, The Eagles en Genesis, die samen een fantastisch beeld schetsen van de popmuziek in de jaren 70. Muziek die nog altijd hoog in de jaarlijkse Top 2000 terug is te vinden. Meer info 7 Maart : Max Meser Group in Poppodium Volt, Sittard The Max Meser Group geeft nieuw elan aan de solist Max Meser. Samen komen ze naar Poppodium Volt. Met de nieuwe single Feeling Better op zak laat de band zien dat ze samen nog sterker staan en een klassieke sound kunnen laten herleven. De band rondom solist Max Meser is een super samenstelling. De afgelopen maanden hebben ze samen gewerkt aan de nieuwe songs en elkaar weten te versterken. Na Change (2016) en Pictures (2017) komt in 2020 een vervolg aan het succesverhaal van de Catalaanse Nederlander. Samen met producer Henk Jonkers (Fatal Flowers en Hallo Venray), werkten ze hier hard aan en nu is het tijd om het op de planken te laten horen.

13 Maart: The Sisters of Mercy in de Muziekgieterij in Maastricht

De invloedrijke Britse groep The Sisters Of Mercy werd begin jaren ‘80 opgericht en weet sindsdien onafgebroken een grote schare fans aan te spreken. “Body and Soul”, “Temple of Love”, “Alice” en “No Time To Cry” zijn maar enkele van de culthits uit het indrukwekkende repertoire van de band. Hoewel ze al lange tijd geen nieuw album meer gemaakt hebben, slagen Andrew Eldritch en zijn kompanen er in zich op het podium te blijven heruitvinden, met een mix van hun grootste klassiekers, onuitgegeven pareltjes en splinternieuw werk. Meer info ● 13 maart : Novastar + Geike in Cultureel Centrum Maasmechelen ( Belgisch Limburg)

In 2020 grijpt Novastar terug naar de essentie en gaat Joost Zweegers terug naar zijn roots. Solo spelen is wat hij het liefst doet. Terug naar de schrijfversie, de songs uitgekleed en puur. Zo werden de nummers geschreven, vaak in het diepst van de nacht. Zo komen ze helemaal tot hun recht. Meer info ● 15 Maart: Frank Gambale All Star Band in de Bosuil, Weert Joost Zweegers, beter bekend als Novastar, verkeert in topvorm! Vier jaar na Inside Outside liet Novastar in 2018 een nieuw album op de wereld los. In The Cold Light of Monday werd opgenomen in de herfst en winter in Brighton. Die sfeer schemert door in de songs, die warmte, tederheid en artistieke vrijheid uitstralen.

Al sinds de jaren ’80 draait Frank Gambale mee in de muziekwereld. Sinds die tijd heeft hij menig publiek betovert met zijn virtuoos gitaarspel. Al doende sleepte hij verschillende prijzen in de wacht waaronder een Grammy (en nominaties hiervoor) en de titel ‘Best Fusion Guitarist’ van Guitar Player Magazine. Hij is dan ook wereldwijd bekend en wordt door velen gezien als een van de beste gitaristen ter wereld.Met zijn huidige band heeft Frank muzikanten van topniveau om zich heen verzameld. Stuk voor stuk rasmuzikanten die eerder al met de grote namen samen werkten. Nu dus samen op het podium met niemand minder dan Frank Gambale. Chick Corea, de legendarische toetsenist die zelf al 22 Grammy’s won noemde Frank “Een van de beste gitaristen op de planeet”. Meer info ● 18 Maart : the Guru Guru in de Muziekgieterij in Maastricht The Guru Guru rukt vakkundig de indie-math-psycho-noise bijbel uit elkaar, wat resulteert in grillige liedjes die zich op de een of andere manier lijken te ontwikkelen tot kronkelende oorwormen Meer info ● 21 Maart : Andre Hazes in de Rodahal in Kerkrade

Toen André 13 jaar oud was scoorde hij zijn eerste nummer 1-hit met het nummer ‘Bedankt mijn vriend’. In 2014 deed André mee met het programma ‘De Beste Zangers’. Hij zong het nummer ‘Ik leef mijn eigen leven’ van zijn vader. Dit nummer sloeg in als een bom en werd een nummer 1-hit. In één klap zagen mensen hem staan en begon zijn succesvolle carrière. Na zijn doorbraak bij ‘De Beste Zangers’ heeft hij tot 2018 drie albums uitgebracht, het album leef kwam uit in 2016 en het album Wijzer in 2017. Zijn meest recente album Anders kwam in 2018 uit Meer info ● 21 maart: Metropole Orkest met Dorona Alberti & Tim Akkerman in Parkstad Limburg Theaters

Dorona Alberti (Gare du Nord), Tim Akkerman (voormalig Di-rect) en het Metropole Orkest dompelen zich onder in de wereld van spionage en glamour. In The Music from James Bond brengen zij de iconische songs van de James Bondfilms. Stuk voor stuk steengoede songs met die herkenbare sound, die zowel nostalgisch als tijdloos is. Speciaal voor deze gelegenheid wordt een aantal nummers van een nieuw jasje voorzien. Geniet van het ultieme sound van wereldberoemde songs met het Metropole Orkest, Dorona Alberti en Tim Akkerman; een internationaal toporkest en twee performers met weergaloze stemmen. En, waar nodig, het grote gebaar met knallende blazers en dramatische strijkarrangementen. Meer info ● 27 maart: Janse Bagge Bend in de Bosuil, Weert