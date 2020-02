Bob Fosko op 64-jarige leeftijd overleden

Vrijdagmiddag is Bob Fosko, frontman van onder andere Groep Fosko en De Raggende Manne, na een lang ziekbed overleden. Fosko, de artiestennaam van Geert Timmers, leed al enige tijd aan slokdarmkanker, die was uitgezaaid naar zijn hoofd. De zanger, die naast acteur en zanger ook actief lid was van de SP, gaf eerder al aan de zomer te willen halen. Dat is het helaas niet gelukt.

Bob Fosko werd geboren op 4 oktober 1955 in Baarn, behaalde zijn diploma aan de Academie voor Expressie in Utrecht en startte na eerst in enkele andere kleinere bands te hebben gezeten, in 1988 De Raggende Manne naar aanleiding van een jamsessie. De naam Bob Fosko adopteerde Timmers naar aanleiding van de pseudoniemen die Wim T. Schippers verzon voor de acteurs in de tv-serie Het is weer zo laat!

Met Jazzpunkband De Raggende Manne won Fosko in 1992 de CJP Podiumprijs. Het bekende satirische programma Jiskefet liet de band het nummer ‘Poep in je hoofd’ spelen op de landelijke televisie, waarna iedereen de Raggende Manne kende. Muziekliefhebbers kenden de mannen al eerder, onder meer door hun ultra korte single ‘Nee’s niks’. Het nummer kon de hitparades niet halen, omdat het nummer met 6 seconden (ondanks de 51 seconden durende videoclip!) veel te kort was voor de eis van 60 seconden, die een single minimaal moest duren voor de hitlijsten.

De Raggende Manne viel in 1999 uit elkaar, waarna de band in 2003 en 2011 een reunieconcert gaven, tot de mannen in 2013 weer bij elkaar kwamen om sporadisch op te treden. Bekende nummers van De Raggende Manne zijn onder anderen ‘Naar Voren’, ‘3X daags een nekschot’, ‘Dit jaar wil ik sneeuw’ en natuurlijk voorgenoemde nummers. Met Groep Fosko nam Fosko nog een album op ‘Van iets maken word je blij’ zal binnenkort posthuum worden uitgegeven.

Bos Fosko is 64 jaar geworden en laat een vrouw en 3 dochters na.