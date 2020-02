Studioalbums van André Hazes in 2020 opnieuw uitgebracht

Het rijke oeuvre van de in 2004 overleden Amsterdamse volkszanger André Hazes wordt dit jaar opnieuw uitgebracht in vier uitgebreide boxsets. De eerste verscheen deze week en bevat de eerste vijf albums die uitkwamen tussen 1977 en 1983, waarmee zijn omvangrijke carrière begon. Hierop zijn nummers terug te vinden als ‘Een Beetje Verliefd’, ‘Een Vriend’, ‘Het Is Koud Zonder Jou’, ‘Zij Gelooft In Mij’, Geef Mij Je Angst’ en vele andere Hazes klassiekers die in het collectief geheugen zijn verankerd. Het is zes jaar geleden dat de losse studioalbums van Hazes voor het laatst beschikbaar waren.

Box 2, die op 29 mei verschijnt, bevat maar liefst zes albums uit de periode 1984 – 1988. De derde box verschijnt op 28 augustus, met daarop de studio-albums van 1989 en 1989 én een bonus-cd met nummers die niet op de reguliere albums zijn terug te vinden. Deel vier rondt het geheel af en bevat eveneens een bonus-cd en de vijf albums die Hazes maakte van 1996 tot 2002. De boxsets worden uitgebracht in een beperkte oplage van 2000 exemplaren per box.