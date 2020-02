The Last International (TLI) met Support van Echo Empire in 013 Tilburg 

Het was spannend of dit concert door zou gaan in verband met de melding van een Corona patiënt in Tilburg. Gelukkig zag de gemeente nog geen urgentie om evenementen in Tilburg af te gelasten, want het werd een mooie avond in de intieme NEXT zaal in 013.

Als opwarmer had Echo Empire de eer om de avond te openen. In 2015 begonnen als Rockband heeft Echo Empire zich de laatste jaren ontwikkeld als band met een meer divers geluid. Ooit heeft iemand gezegd dat hun geluid doet denken aan een mix van Simple Minds en Foo fighters. Met een korte set met eigen werk en van de EP Illusions stond de show als een huis. Het publiek werd snel enthousiast gemaakt voor de sound van Echo Empire. De stem van Jerry doet soms denken aan het geluid van Bowie maar af en toe ook aan Dave Gahan van Depeche Mode. De EP is de moeite van het luisteren zeer zeker waard, maar de band komt ook live heel goed tot zijn recht. Nummers als Illusions, My Savior en Never Enough konden rekenen op een uitbundige reactie van het publiek.

Toen kwam de band waar de meeste mensen voor waren gekomen; The Last International. Deze band vindt zijn oorsprong in de straten van NYC. De leden zijn Delila Paz, gitarist Edgey . Delila is overigens de basiste en zangeres. De band heeft in het relatief korte bestaan zijn sporen al verdiend. Na hun eerste album in 2014 begonnen zij meteen met het wereldwijde toeren. En niet met de minste, Robert Plant, Neil Young The Who, Slash en Kings of Leo zijn namen waar zij het affiche mee deelden. Hun politiek geëngageerde teksten werden al op vele festivals in de wereld mee geschreeuwd door de steeds maar groeiende schare fans. Glastonbury, Pinkpop en Werchter zijn onder de podia waar zij hebben gespeeld. In juni staan ze op het prestigieuze Download Festival in Donington Park in Engeland.

Tijdens de show in 013 genoot het publiek van de energie op het podium. Delila deed niet onder voor Edgey en visa-versa. Hoe drie mensen zo veel geluid kunnen produceren met zo veel kracht en enthousiasme. Ja drie, het duo werd enkel ondersteund door drummer Brad Wilk. Als ze weer een keer naar Nederland komen is dit zeer zeker de moeite waard.

Foto’s (C) Rob Verbrugge