Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: James Blunt in Vorst Nationaal.

Concerttip dinsdag 25 februari: James Blunt in Vorst Nationaal

2019 was het jaar waarin de Britse “serial lover” James Blunt opnieuw in de spotlights verscheen. De kersverse single ‘Cold’ werd op 25 oktober gevolgd door zijn nieuwe plaat ‘Once Upon A Mind’. Hoog tijd voor de charismatische zanger dus om opnieuw de wijde wereld te gaan verkennen! De Belgische fans mogen hun agenda aankruisen op 25 februari 2020, voor een concert in Vorst Nationaal.

Blunt staat bekend om zijn hyperromantische folknummers, maar verrast vaak met zijn veelzijdige persoonlijkheid. Hij is meer dan zijn suikerzoete stem, betoverende nummers als ‘You’re Beautiful’, ‘Goodbye My Lover’ of ‘1973’ en ruim 23 miljoen verkochte albums. James Blunt, dat is ook een getalenteerd muzikant, een onnavolgbare showman die van alle markten thuis is, en een gul en humoristisch entertainer. Sinds de release van zijn razend succesvolle debuutplaat ‘Back To Bedlam’ (2004) rijgt hij wereldwijd de successen aan elkaar, met talloze platina albums en awards tot gevolg. De verwachtingen liggen hoog voor zijn zesde langspeler ‘Once Upon A Mind’, die met catchy popsongs teruggrijpt naar de roots van James’ carrière.