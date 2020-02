25 februari, de verjaardag van George Harrison

George Harrison, geboren op 25 februari 1943 te Liverpool, Lancashire, Engeland, zou vandaag 77 jaar geworden zijn. Harrison vergaarde wereldfaam als de leadgitarist van de legendarische band de Beatles. Ondanks het feit dan John Lennon en Paul McCartney te boek stonden als de band’s primaire tekstschrijvers, bevatten de meeste Beatles albums minstens één Harrison-compositie, waaronder ‘While My Guitar Gently Weeps’, ‘Here Comes the Sun’ en ‘Something’, het Beatles-nummer dat het vaakst gecoverd is.

Ook solo had Harrison een aantal grote hits, waaronder ‘My Sweet Lord’ (1970), en ‘Got My Mind Set on You’ (1987). Met de gelegenheidsband Traveling Wilburys, bestaande uit Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, en Tom Petty, had hij in 1988 een hit met ‘Handle With Care’. George Harrison overleed in 2001 aan de gevolgen van longkanker.