Stereophonics bevestigd als special guest Kings of Leon en Snowpatrol in Zuiderpark

Stereophonics is toegevoegd als special guest van het unieke dubbelconcert dat Kings of Leon en Snow Patrol gaan geven in het Zuiderpark in Den Haag. Daarnaast is de Amsterdamse indierockband Indian Askin toegevoegd als opener van deze show.

Met pakkende hits als ‘Have A Nice Day’, ‘Dakota’ en ‘Maybe Tomorrow’ is Stereophonics uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Britse rock. Met zes nummer 1 albums, tien top 10 albums, 23 platina Sales Awards, alleen in het Verenigd Koninkrijk al 8,5 miljoen verkochte albums, vijf BRIT nominaties en een BRIT Award op hun naam staan Stereophonics, die nog steeds in stadions en op festivals hun legioen toegewijde fans toespelen, onmiskenbaar aan de top van de hedendaagse muziekscene.

Met het nieuwste album ‘Kind’ bewijst Kelly Jones opnieuw te behoren tot de grote Britse songwriters door zijn vermogen om de kern en schoonheid van dagelijkse situaties te vertalen en zijn eigen levenservaringen daar doorheen te weven. Het album werd opgenomen in slechts twaalf dagen, waarbij minimaal gewerkt werd met moderne studiotechnieken, overdubs en technologie. Deze minimalistische aanpak zorgt voor één van hun meest open, en eerlijke albums tot nu toe.

Debuutalbum ‘Sea of Ethanol’ uit 2016 leverde Indian Askin o.a. een Edison Award voor Beste Nieuwkomer op. Drie jaar na dat debuutalbum van Chino, Jasja, Ferry en Bart volgde begin vorig jaar hun tweede album ‘Another Round’. Het viertal heeft inmiddels meerdere succesvolle clubtours op hun naam staan. Ze stonden in het voorprogramma van bands als Maximo Park, Foals, De Staat en Kensington en speelden op vele festivals, waaronder Pinkpop, Eurosonic, Best Kept Secret, Paaspop, Zwarte Cross en in een overvolle tent op LowLands. Afgelopen december verscheen hun nieuwe EP ‘Deep End’. Op 26 Juni zullen zij te zien zijn in het Zuiderpark in Den-Haag.