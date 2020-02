Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: China Crisis in de Boerderij.

Concerttip zaterdag 22 februari: China Crisis in de Boerderij

De Britse pop/rockband China Crisis scoorde in de jaren ’80 grote hits met nummers als ‘Wishful Thinking’, ‘Black Man Ray’ en ‘Hanna Hanna’. Oprichters Gary Daly en Eddie Lundon komen voor deze show met een volledige band naar Nederland. China Crisis werd in 1979 opgericht en is eigenlijk nooit echt uit elkaar gegaan. Hun debuutalbum ‘Difficult Shapes & Passive Rhythms’ werd in 1982 uitgebracht en al snel door de media opgepikt. Ook hun tweede album ‘Working with Fire and Steel’ was succesvol, maar hun derde album, “Flaunt the Imperfection” dat werd geproduceerd door Walter Becker van Steely Dan zorgde voor hun grote doorbraak.