Dotan herwint de Effenaar

Donderdagavond 21 februari in de grote zaal van de Effenaar. Het gemengde publiek was opgelaten, afwachtend en nieuwsgierig. Na twee jaar van doodse stilte van Dotan wist men niet goed wat te verwachten. Geen media, niet in de spotlights en een periode waarin hij een afkeer tegen muziek had gecreëerd. De afgelopen jaren was een ontdekkingreis van persoonlijke groei en het herontdekken van de liefde voor muziek. In 2019 heeft de zanger samen met zijn band gewerkt aan zijn sound en Eindhoven mocht hier als eerste in de reeks van dertien concerten van meegenieten.

En toen was het 21.00u. Dotan kwam het podium op en een hard applaus klonk. Er begon rustig een gitaar te spelen en de eerste tonen van ‘I will Follow’ verlieten zijn mond. Het was stil in de zaal. Enkel Dotan met zijn gitaar die met zijn iets wat zenuwachtige stem het publiek naar zich toe trok. Meteen hierna begon hij aan zijn tweede song ‘Letting go’. Tegen het einde van dit nummer wist je het, hij is terug.

“Het is zolang geleden dat ik hier stond, vanavond is de eerste show van de tour. Ik ben zo blij om hier te zijn. Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe muziek gemaakt en jullie zijn de eerste die het vanavond gaan horen. Ik moet het toch even gezegd hebben. Het was gewoon heel spannend. Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag staan en dat jullie er allemaal zijn.”, aldus Dotan.

Emotie klonk in zijn stem toen hij het publiek toesprak. Dat hij het spannend vond was vooral in het begin te merken, maar naarmate het concert vorderde groeide de zanger mee en maakte hij het podium weer eigen. Het repertoire bestond uit nieuwe songs, maar ook oud werk. Zo kreeg hij de zaal zingend en scanderend klappend mee op de melodie van de bekende songs als: ‘Let the river in’, ‘Hunry’ en ‘Home’ en luisterden we aandachtig naar een nieuwe song, ‘Settle Lights’, die de band voor het eerst ten gehore bracht. Een echt herkenbare Dotan sound, maar met een elektro waasje erover. En ja, ook deze werd goed ontvangen door het publiek, dat wiegend mee deinsde met de muziek.

De zanger viel het op dat het publiek ‘stil’ en rustig was. Herkenbaar. Dit was niet zo zeer dat het het concert saai was, maar omdat men aandachtig naar hem aan het luisteren was. Blij en opgelucht dat hij weer op het podium staat. Ook al was de grote zaal van de Effenaar helemaal gevuld, je kreeg het idee dat je bij een huiskamerconcert van de zanger was beland. Daar waar hij ooit mee begonnen was.

Dit voelde de zanger goed aan, want tijdens zijn één na laatse song, ‘7 layers’, mengde hij zch tussen het publiek. In een kring kroop het publiek om hem heen. Het creëerde een gevoel alsof je bij een kampvuur naar een zanger met een gitaar luisterde. Intiem, knus en eventjes waren we één grote familie. Hij eindigde het concert met zijn nieuwe single ‘Numb’, wat ook een heerlijk plaatje is. Het publiek in de Effenaar ging nog voor laatste keer helemaal los, want wat was het genieten.

Ja, Dotan is ‘Home’, op de plek waar hij moet zijn. Op het podium en nergens anders.