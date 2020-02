22 februari, de verjaardag van James Blunt

James Hillier Blount, beter bekend als James Blunt, geboren op 22 februari 1974 te Tidworth, Wiltshire, Engeland, viert vandaag zijn 46e verjaardag. De zanger bereikte grote bekendheid met zijn debuutalbum ‘Back to Bedlam’. Van dit album kwamen de singles ‘You’re Beautiful’ en ‘Goodbye My Lover’. ‘Back to Bedlam’ ging wereldwijd ruim 11 miljoen keer over de toonbank. Blunt’s tweede album deed het ook erg goed, ‘All the Lost Souls’ stond in 20 landen op de eerste plaats in de hitlijsten en produceerde de single ‘1973’.

Zijn derde album, ‘Some Kind of Trouble’, kwam uit in 2010, kort na de single ‘Stay the Night’. In 2013 releaste de zanger zijn vierde album, ‘Moon Landing’, met daarop de hitsingle ‘Bonfire Heart’. Blunt verkocht tot op heden wereldwijd meer dan 20 miljoen albums, zijn debuutalbum ‘Back to Bedlam’ staat te boek als het best verkochte album van de 2000s in Engeland. Hij heeft al diverse awards en nominaties mogen ontvangen, waaronder twee Brit Awards, twee MTV Video Music Awards, twee Ivor Novello Awards en vijf Grammy Award nominaties.