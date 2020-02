Tim Burgess brengt nieuw album: ‘I Love The New Sky’

Het nieuwe album van Tim Burgess verschijnt op 22 mei 2020. ‘I Love The New Sky’ is het vijfde soloalbum van Burgess, die in zijn rol als frontman van The Charlatans al dertien albums uitbracht. De zanger, die zichzelf ook labelmanager, DJ en auteur mag noemen, schreef de twaalf tracks op ‘I Love The New Sky’ voor het eerst helemaal zelf. Nummers die gaan over zowel de kleine dingen als grote ervaringen, liefde en angst, verlies en verbinding. Bij zijn nieuwste single ‘Empathy for the Devil’ bracht Burgess ook al een videoclip uit.