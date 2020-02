St. Louis Slim – Ten

De band bestaat alweer tien jaar en naar aanleiding daarvan is een live-album opgenomen, die is voorzien van de passende titel ‘Ten’. Hun vijfde album alweer. De band, die bestaat uit zangeres Monique Brinkman, harmonicaspeler Michel ‘Mies’ de Kok, bassist Dirk Jan van Steenbruggen, gitarist Robin Freeman en drummer Peter Kok is in hun bestaan inmiddels een vaste waarde op de Nederlandse podia. Met hun door de Chicagoblues beïnvloede muziek weten zij van menig optreden een waar feestje te maken.

Op ‘Ten’ staan tien nummers, die op 26 mei 2019 zijn opgenomen tijdens een optreden in Manifesto te Hoorn. Hiervan zijn drie eigen composities te horen. De aftrap is het zelfgeschreven ‘Mies Melody’, waarin de harmonica van ‘Mies’ de Kok uiteraard het dominante instrument is. Fraai is ook de rauwe gitaar van Freeman. Verder wordt de luisteraar een aantrekkelijke combinatie van bluesnummers aangeboden, waaronder klassiekers als John Lee Hookers ‘Serves Me Right To Suffer’, McGhee/Terry’s ‘Walk On’ en T-Bone Walkers ‘Stormy Monday’. Erg leuk is ook het eigen ‘Monkey’.

St. Louis Slim is een prima band met goede musici, die elkaar uitstekend aanvoelen. De basis van Kok en van Steenbruggen is solide, waar Brinkman, Freeman en de Kok uitstekend op verder kunnen bouwen. ‘Ten’ is een prima voorbeeld van een liveoptreden van de band en een mooi visitekaartje. (7/10) (Angry Kitten)