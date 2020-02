Deze maand is de Britse Soul-artiest Omar Maxazine’s Maandartiest. En dat betekent dat we hem de hele maand in de picture zetten. Niet voor niets, want Omar is terug met een nieuw album ‘The Anthology’, waarvan Maxazine eerder al de eer had een van de tracks als primeur te mogen plaatsen. In het onlangs verschenen interview dat we met hem hadden, hoorden we de achtergronden van de muziek van de zanger en zijn nieuwe plaat. Toch gaat het hier niet slechts om woorden, maar willen we ook die laatste lezers nog graag overtuigen waarom we deze maand kozen voor Omar. We verzamelden tien van zijn beste nummers, waaronder zijn hit ‘There’s nothing like this’, en zjn duet met Stevie Wonder, ‘Feeling you’. Geniet even van tien maal Omar:

Tien maal Omar

– Omar: The Man

– Omar: There’s Nothing Like This

– Omar feat. Stevie Wonder: Feeling You

– Omar: Golden Brown

– Omar: Outside

– Omar: Music

– Omar feat. Ty & Robert Glasper: Vicky’s Tune

– Omar: Say Nothin’

– Omar: Keep Steppin’

– Omar feat Erykah Badu: Be Thanksfull