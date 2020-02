Nambyar brengt nieuwe single ‘Caroline’

De droom van Jesse Nambiar viel na het uiteenvallen van zijn band Valerius in duigen en hij belandde in een zwart gat. En nu is er de nieuwe single ‘Caroline’. Een nummer met een verhaal: “‘Caroline’ is een chagrijnige vrouw, met een nare stem”, aldus Jesse. Het was zijn therapeut die hem op het idee bracht om zijn depressie een naam te geven. “Met als idee: jij bent niet je depressie. Stap eruit, ga erboven hangen. Caroline is dat stemmetje dat tegen je zegt: zie je wel, je kan het niet. Door haar een naam te geven, kwam ik los.” Het is 2020 en het gaat heel goed met Jesse. Hij is in persoonlijk en muzikaal opzicht ontzettend gegroeid en ‘Caroline’ is daar het eerste overtuigende bewijs voor.