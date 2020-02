Omar zit ook na ‘There’s nothing like this’ niet stil

De Britse nu-soulzanger Omar heeft in ons land een vaste aanhang opgebouwd sinds zijn wereldhit ‘There’s nothing like this‘. Om de paar jaar komt de sympathieke zanger wel voor een of meerdere concerten naar ons land, hij trad onder andere op tijdens North Sea Jazz, The Hague Jazz, zong in de Boerderij, Watt, Bird, Paradiso, North Sea Jazz Club en in Rotown. Nu hij 35 jaar in het vak zit, kreeg hij eindelijk de kans een verzamelalbum uit te brengen met zijn eigen favorieten: ‘The Anthology‘.

Stevie Wonder

Stevie Wonder is fan van de inmiddels 52-jarige zanger. Een wederzijdse liefde voor elkaars muziek die jaren geleden zorgde dat de twee een nummer met elkaar opnamen (‘Feeling you’) en Stevie nog meer voor Omar schreef. “Ik was al van jongs af aan fan van Stevie”, zegt Omar, “maar ook Bobby Womack, Bill Withers en Level 42 luisterde ik veel naar.” Toeval, want naast dat Omar de zelfde school bezocht als Level 42-toetenist Mike Lindup, was Omar’s voormalige drummer Frank Tontoh ooit inval-drummer bij Level 42. Ook nam Omar ooit een remix op samen met Level 42, ‘The Sun Goes Down (1.98 Radio Edit)’.

Ol’Dirty Bastard

Ondanks dat de stijlen van Stevie en Omar bij elkaar pasten, durft Omar ook wel eens buiten de gebaande wegen te gaan. Zijn stijl, de Nu-soul, is gedurende 35 jaar vrijwel gelijk gebleven. “Ik hoef niet zo nodig iets anders te doen omdat het meer mainstream moet”, geeft Omar aan, “Ik doe wat ik doe, omdat ik dit wil doen, niet omdat ik het moet.” Toch twijfelde hij maar een fractie van een seconde toen hij werd opgebeld door iemand van zijn toenmalige label, dat Wu Tang Clan-rapper Ol’Dirty Bastard in Londen was.

“Het was voor mij ook een onverwachte samenwerking, hij was in Londen en mijn label sprak hem aan om een rap te doen op mijn nummer. ‘Yeah, let’s do that’, gaf de rapper aan, en zo is het gekomen. Zo kwam er opeens een rap op ‘Say Nothin” Toen hij een paar jaar later van ons wegviel, deed me dat wel wat.” Het gaf Omar weer een aantal nieuwe volgers, hoewel Omar ook al ooit had samengewerkt met Guru, voor diens project ‘Jazzmatazz’.

Bobby Womack

Op ‘The Anthology’ kon Omar zelf beslissen wat er op kwam. Toch kon hij niet zijn gedroomde duet met Bobby Womack op plaat zetten. “Helaas te vroeg overleden, maar daar had ik graag mee samengewerkt nog”, geeft Omar aan, “Of Bill Withers, hoewel die al lang gestopt is met optreden.” Mocht Bill toch nog bellen, zat het een moeilijke opgave worden voor Omar om een nummer op te werpen voor Bill. “Ik heb niet eens iets liggen”, mijmert hij, “Dan zou ik snel moeten kijken om iets in zijn stijl te schrijven. Of misschien juist iets van hem gebruiken…”

Grenfeld Tower

In 1996 bracht Omar de single ‘Water to Drink (Água de Beber)’ uit, samen met Incognito en Ana Caram. Een track die is geplaatst op het album ‘Red Hot & Rio’, ten behoeve van de Red Hot Organisation, die daarmee geld ophaalt in de strijd tegen AIDS/HIV. Ook nam hij deel aan het project ten behoeve van de slachtoffers van de Grenfell Tower brand, waar in 2017 72 mensen omkwamen en 77 mensen gewond raakten. Omar woonde lange tijd vlak bij de toren en de brand heeft hem erg aangegrepen. “Ik keek jaren uit op die toren. De Grenfell Tower is een onderdeel van mijn leven geweest, dus het was voor mij logisch om mee te doen aan het project.”

The Anthology

Nu ‘The Anthology’ uit is, legt Omar zich even flink toe op touren. Optredens in Londen en Parijs staan op de planning, alsmede opnieuw een tournee in de Verenigde Staten, waar hij afgelopen jaar ook al tourde. Helaas zitten optredens in Nederland er vooralsnog niet in. “Ik heb regelmatig opgetreden in Nederland, en dat was altijd te gek”, aldus Omar, die schrikt dat de North Sea Jazz Club inmiddels failliet is, net als Watt en het The Hague Jazz festival. “Oh no, The Hague Jazz was such a great festival”, geeft hij aan, “Ik trad daar op, een te gek optreden. En Bobby Womack was er ook! Zonde dat het niet meer bestaat.”

Geen rust voor Omar

‘The Anthology’ ligt nu in de schappen, maar dat wil niet zeggen dat hij naast optreden stil blijft zitten. Hier en daar treedt hij op als acteur in tv-series, en ondertussen is hij bezig in de studio, zo geeft hij aan. “Eh, ja inderdaad, ik blijf bezig in mijn eigen studio”, aldus Omar. De reden laat zich niet raden: “Er komt inderdaad een negende studio-album aan”, bekent hij, hoewel hij er nog niets over wil loslaten. Niet over wanneer, niet hoe het album heet, niet of het een solo-album is of een met samenwerkingen. “Ik ben aan het opnemen ja, maar meer kan ik er niet over zeggen. Ik ga op het album samenwerken, maar ik ga nu nog niet zeggen met wie, hahaha.”