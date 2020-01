Primeur: Omar – Long Time Coming

Een hele dikke primeur op Maxazine. Nee, niet zomaar één, maar de nieuwste single van de Britse soulartiest Omar. Je kent hem wellicht nog wel van zijn hit ‘There’s nothing like this‘ of wellicht zijn geweldige album ‘The Man‘. Omar Lye-Fook, zoals Omar voluit heet, heeft sindsdien niet stil gezeten, bracht verschillende albums uit, en morgen, 31 januari, komt zijn nieuwste wapenfeit ‘The Anthology’ uit, in de schappen en degitale streamingskanalen. ‘Pass It On’ ging enkele weken in première op de BBC, maar ‘Long Time Coming’, gaat vandaag in première, hier op Maxazine.

‘The Anthology’ is een album dat de gehele carrière van de zanger omspant. Verwacht niet zomaar alleen de hits (die zijn juist achterwege gelaten), maar zijn favoriete nummers, aangevuld met twee nieuwe tracks, ‘Pass It On’ en ‘Long Time Coming’.

Vanwege het feit dat Omar terug is met een geweldig album en twee geweldige nieuwe tracks, mogen we nu dan ook nu al bekend maken dat Omar is benoemd in februari tot Maxazine Maandartiest! Komende maand veel Omar hier op Maxazine, maar nu eerst: ‘Long Time Coming’: