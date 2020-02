15 februari, de verjaardag van Ali Campbell

Ali Campbell, geboren op 15 februari 1959 te Birmingham, Engeland, is een Britse zanger, solo-artiest en tekstschrijver en was de frontman en mede-oprichter van UB40. Als lid van UB40 verkocht Campbell wereldwijd meer dan 70 miljoen platen en ging hij 30 jaar lang met de band op tournee. In 2008 verliet Campbell UB40 om een solocarrière te starten, maar deze bracht hem bij lange na niet het succes dat hij had met UB40. Tegenwoordig treedt hij samen met Astro en Mickey Virtue op als Ali Campbell’s UB40.

Al in 1996 nam de zanger zijn eerste solo-album op, getiteld ‘Big Love’, gevolgd door ‘Running Free’ (2007), ‘Flying High’ (2009) en ‘Great British Songs’ (2010). De drie oprichters van UB40, Ali, Astro en Mickey, brachten in september 2018 nog een album uit, getiteld ‘For the many’.

Ali Campbell viert vandaag zijn 61e verjaardag.