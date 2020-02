Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Halsey in de Ziggo Dome.

Concerttip zaterdag 15 februari: Halsey in de Ziggo Dome

Met een GRAMMY Award nominatie en multi-platinum platen achter haar naam, is Halsey een van de bekendste popsterren van haar generatie. In 2015 brak ze wereldwijd door met haar hitsingle ‘New Americana’. Daarnaast kreeg de zangeres bekendheid met nummers als ‘Closer’ in samenwerking met The Chainsmokers, die in Nederland op nummer één van de top 40 belandde, en ’11 minutes’ met Yungblud en Travis Barker. Halsey staat niet alleen bekend om haar kenmerkende stem, maar ook het meebrengen van een visueel spektakel tijdens haar shows.