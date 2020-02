Suzan & Freek naar openluchttheaters

Na een uitverkochte clubtour in Nederland en België, staan Suzan & Freek deze (na)zomer met hun indrukwekkende liveshow in maar liefst zeven openluchttheaters. Met optredens op Paaspop, Sziget en Concert at SEA, bewees het succesvolle duo al dat zij moeiteloos een groot publiek kunnen raken. “We hebben super veel zin om voor het eerst de openluchttheaters in te gaan. We kijken ernaar uit om op deze bijzondere locaties, samen met band, onze liedjes te spelen”, aldus Suzan & Freek.

Deze week werd hun debuutalbum ‘Gedeeld Door Ons’, dat eerder al platina werd, bekroond met een Edison.

Speeldata:

Vrijdag 14-8-2020 – Openluchttheater De Goffert – Nijmegen

Zaterdag 15-8-2020 – Slottuin Zeist – Zeist

Zondag 16-8-2020 – Amsterdamse Bostheater – Amsterdam

Zaterdag 29-8-2020 – Openluchttheater Cabrio – Soest

Zaterdag 5-9-2020 – Openluchttheater Eibergen – Eibergen

Vrijdag 18-9-2020 – Openluchttheater De Kersouwe – Heeswijk-Dinther

Zaterdag 19-9-2020 – Openluchttheater Caprera – Bloemendaal