Art Garfunkel met Close-Up Tour in Carré

Art Garfunkel zal een concert in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam gaan geven. Het concert staat in het teken van zijn In Close-Up Tour waarmee hij momenteel in verschillende zalen in de Verenigde Staten staat.

Art Garfunkel scoorde in de jaren 60 vele hits als onderdeel van het folk rock duo Simon & Garfunkel. Ze brachten de ene na de andere hit uit zoals o.a. ‘Mrs. Robinson’, ‘Scarborough Fair’, ‘The Sound Of Silence’, ‘The Boxer’ en de klassieker ‘Bridge Over Troubled Water’, die precies 50 jaar geleden opgenomen werd. Begin jaren 70 besloot het duo uit elkaar te gaan en is Garfunkel een paar jaar als acteur in Hollywoodfilms te zien. Drie jaar later startte zijn solocarrière als zanger en zijn eerste eigen nummer 1-hit haalt hij eind jaren zeventig met de single ‘Bright Eyes’, de soundtrack van de film Watership Down.

Hoogtepunten uit zijn solo-carrière zijn o.a. een top 10-hit, drie top 20-hits, zes top 40-hits, 14 Adult Contemporary top 30 singles, vijf Adult Contemporary nummer één noteringen, twee UK nummer één hits en een People’s Choice Award. Gedurende zijn gehele muzikale carrière heeft Garfunkel acht Grammy’s op zijn naam staan, waaronder een Lifetime Achievement Award. In 1990 werd hij samen met Paul Simon ingewijd in de Rock and Roll Hall of Fame en in 2008 stond Garfunkel op de 86e plaats in de lijst van het Rolling Stone magazine van de 100 Greatest Singers aller tijden.

Tijdens zijn In Close-Up Tour wordt Art vergezeld door een gitarist en toetsenist, waarmee hij Simon & Garfunkel-nummers, solo-hits en covers speelt. Daarnaast leest hij fragmenten uit zijn biografie ‘What Is It All But Luminous’ voor. Het concert zal plaats vinden op 1 December 2020.