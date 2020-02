Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Daniel Norgren in TivoliVredenburg.

Concerttip dinsdag 4 februari: Daniel Norgren in TivoliVredenburg

De Zweedse singer-songwriter en multi-instrumentalist Daniel Norgren mag zich verheugen in de belangstelling van de avontuurlijke rootsliefhebber. Op zijn eerste albums liet hij zich voornamelijk inspireren door de blues, maar gaandeweg is hij geëvolueerd naar een geheel eigen Daniel Norgren-universum. Op zijn nieuwe album ‘Wooh Dang’ (2019) lijkt Norgren volledig tot wasdom gekomen, al was het alleen maar vanwege het magistrale nummer ‘The Flow’, waarvan zang, muziek en sfeer doen denken aan ‘Tonight’s The Night’ van Neil Young. Deze grote artiest verdient de Grote Zaal!