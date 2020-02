Zangeres Anneke van Giersbergen niet welkom in Dominicanenkerk Zwolle

Het concert dat Anneke van Giersbergen op 25 april aanstaande in de Dominicanenkerk in Zwolle zou geven, is na protesten vanuit de parochie verplaatst naar het Academiehuis de Grote Kerk Zwolle. Reeds gekochte kaarten blijven geldig voor de nieuwe locatie.

Het optreden maakt deel uit van een aantal “Anneke Goes To Church”-concerten. Vanwege de grote belangstelling is er in Amstelveen al een extra concert aan de reeks toegevoegd en ook in Zwolle zijn er al een paar honderd kaarten verkocht. Na tientallen klachten kwam het Dominicanenklooster echter met een aantal aanvullende voorwaarden waar Van Giersbergen aan moest voldoen. Zo werd de zangeres voor de keuze gesteld: óf twee dagen en nachten in het klooster verblijven en haar ervaringen tijdens het optreden delen, óf drie spirituals instuderen. Ook zou Van Giersbergen tijdens het concert haar tatoeages moeten bedekken.

De zangeres, die onlangs nog voor Omroep Brabant een rapportage maakte over de Heilige Driehoek in Oosterhout, stond open voor een bezoek aan het klooster, maar het onvrijwillige karakter van de aanvullende voorwaarden gingen haar echter te ver.

Van Giersbergen: “Ik probeer door middel van muziek bewust mensen met elkaar te verbinden. Ik treed op over heel de wereld, ook in landen als Mexico en Griekenland, waar religie nog een veel grotere rol in de samenleving speelt en dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Spiritualiteit is belangrijk in mijn leven en ik ben respectvol naar gelovigen. Ik heb eerder in gewijde kerken gezongen en bewust een verzameling songs gekozen die passend zouden zijn. Ik vind het erg jammer dat ik niet het voordeel van de twijfel heb gekregen.”

Organisator Erik Hoezen, werkzaam voor evenementenbureau Loud Noise, was verrast met de opmerkingen vanuit de parochie. Hoezen: “Wij houden met boekingen in de Dominicanenkerk altijd rekening met de achtergrond van de artiest. We gaan niet over één nacht ijs en hebben respect voor de gedachtes en opvattingen van het klooster en zoeken bijpassende artiesten om een optreden in de kerk te mogen verzorgen. Anneke verheugde zich juist enorm om een concert te mogen geven op zo’n bijzondere plek. Dit hebben we ook allemaal besproken met de kerk. We hadden al een overeenkomst met de kerk en tot mijn verbazing kwam er vanuit de parochie weerstand tegen het optreden en later vanuit de directie. Mensen vielen over Annekes samenwerkingen met andere metalbands en er werd commentaar geleverd op haar tattoos. Anneke voelt zich terecht niet welkom. Hoewel ik respect blijf houden voor de kerk en hun parochie wens ik hen eenzelfde open geest toe als dat Anneke heeft.”